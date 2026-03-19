Video „Vai de capul meu, groaznic”. Focar de infecție pe malul râului Jiu, din cauza tonelor de gunoaie aruncate la întâmplare de oameni

Autoritățile spun că au cheltuit deja sute de mii de lei din bugetul local pentru curățarea zonei și au promis că instalează camere de supraveghere.

Pericol pe Jiu, din cauza unui canal pe care s-au adunat gunoaie. Apa care ajunge în râu este plină de dejecții și resturi, iar autoritățile nu au reușit decât să scoată o parte din deșeuri și să le lase pe margine. Zona a devenit un focar de infecție, spre disperarea localnicilor. Autoritățile spun că au cheltuit deja sute de mii de lei din bugetul local pentru curățarea câmpurilor și au promis că instalează camere de supraveghere.

„Vai de capul meu, groaznic! Cam peste tot... și în partea ailaltă și peste tot e. Ce sute, tone de gunoaie!”, spune îngrozit un localnic.

Imaginile greu de privit au fost surprinse într-un cartier din orașul Târgu Jiu. Canalul care preia surplusul de apă dintr-un lac artificial poartă spre râul Jiu toate gunoaiele aruncate de localnici la voia întâmplării. Garda de Mediu Gorj a dat amenzi uriașe anul trecut, dar fără rezultat. Oamenii continuă să arunce acolo tot ce nu le mai este de folos.

„Constatăm o arie mult mai mare ca în anii anteriori, de ocupare a deșeurilor abandonate. Au fost aplicate sancțiuni de peste 1 miliard lei vechi, au fost confiscate și două vehicule”, spune Gheorghe Sanda, comisar-șef Garda de Mediu Gorj.

Autoritățile spun că au cheltuit deja sute de mii de lei din bugetul local pentru curățarea zonei și au promis că instalează camere de supraveghere.

„Toată acea zonă pe care o vedeți acolo, eu zic că maxim la sfârșitul lunii iulie, în funcție de cum se aprobă bugetul, va fi monitorizată cu camere de luat vederi. Nu se mai poate!”, spune ferm primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Din cauza tonelor de deșeuri, la ultimele ploi abundente, canalul s-a înfundat și apa a ajuns până aproape de casele oamenilor. Localnicii spun că nici pe vreme frumoasă nu e mai plăcut: mirosul este greu de suportat, iar zona se umple de șobolani și câini maidanezi.

reporter: Anamaria Ianc
operator: Ionuț Voinea

Editor : Izabela Zaharia

robert cazanciuc digi
1
Robert Cazanciuc îi cere lui Ilie Bolojan să explice refuzul finanțării Cartierului...
Indemnizație de însoțitor 2026. Foto Getty Images
2
Cât este indemnizația de însoțitor în 2026: Ajutorul acordat celor care nu se pot îngriji...
Femeie Moscova
3
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Adrian Țuțuianu.
4
Angajatul AEP acuzat că era în Dubai în concediu medical a demisionat. Instituția...
steag cuba profimedia
5
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula: „Va întâmpina o...
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Digi Sport
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N24 PROTESTE MINERI-BETA 180326_00246
A treia zi de proteste la Târgu Jiu: sute de mineri în stradă. Oamenii amenință că vor muta manifestațiile în București
poluare
Poluare crescută în Capitală: praful din nisip și sare de pe străzi ajunge în aer. Avertismentul Gărzii de Mediu
RAW PROTESTE MINERI GORJ ZIUA 2 170326 _8__00513
A doua zi de proteste în Gorj: sute de mineri în stradă după concedierile anunțate. Trafic blocat la Târgu Jiu
gunoaie dolj
„E la întrecere: care pe unde aruncă”. Comună sufocată de gunoaie. Primăria spune că nu are bani să plătească amenda de 30.000 de lei
Singapore roboți
Când roboții gestionează hrana: automatizarea lanțului de aprovizionare crește risipa alimentară, arată un studiu
Recomandările redacţiei
Iran-Assembly Of Experts Biannual Meeting
„Un succes politic”. Rivalul inițial al lui Trump de la Teheran ar...
BUCURESTI - PARLAMENT - BUGET - DEZBATERI GENERALE IN COMISIE -
Ședința comisiilor parlamentare în care se decidea bugetul...
nicusor dan mark rutte
Nicușor Dan se întâlnește azi cu Mark Rutte la Bruxelles. Creșterea...
beirut
Reuniune de urgență la Bruxelles privind războiul din Orientul...
