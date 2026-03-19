Pericol pe Jiu, din cauza unui canal pe care s-au adunat gunoaie. Apa care ajunge în râu este plină de dejecții și resturi, iar autoritățile nu au reușit decât să scoată o parte din deșeuri și să le lase pe margine. Zona a devenit un focar de infecție, spre disperarea localnicilor. Autoritățile spun că au cheltuit deja sute de mii de lei din bugetul local pentru curățarea câmpurilor și au promis că instalează camere de supraveghere.

„Vai de capul meu, groaznic! Cam peste tot... și în partea ailaltă și peste tot e. Ce sute, tone de gunoaie!”, spune îngrozit un localnic.

Imaginile greu de privit au fost surprinse într-un cartier din orașul Târgu Jiu. Canalul care preia surplusul de apă dintr-un lac artificial poartă spre râul Jiu toate gunoaiele aruncate de localnici la voia întâmplării. Garda de Mediu Gorj a dat amenzi uriașe anul trecut, dar fără rezultat. Oamenii continuă să arunce acolo tot ce nu le mai este de folos.

„Constatăm o arie mult mai mare ca în anii anteriori, de ocupare a deșeurilor abandonate. Au fost aplicate sancțiuni de peste 1 miliard lei vechi, au fost confiscate și două vehicule”, spune Gheorghe Sanda, comisar-șef Garda de Mediu Gorj.

„Toată acea zonă pe care o vedeți acolo, eu zic că maxim la sfârșitul lunii iulie, în funcție de cum se aprobă bugetul, va fi monitorizată cu camere de luat vederi. Nu se mai poate!”, spune ferm primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Din cauza tonelor de deșeuri, la ultimele ploi abundente, canalul s-a înfundat și apa a ajuns până aproape de casele oamenilor. Localnicii spun că nici pe vreme frumoasă nu e mai plăcut: mirosul este greu de suportat, iar zona se umple de șobolani și câini maidanezi.

