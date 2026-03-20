Live TV

OUG cu reguli mai stricte pentru produsele second-hand, în dezbatere publică: „România nu este groapă de gunoi”. Modificările propuse

Data actualizării: Data publicării:
Diana Buzoianu. Foto: Facebook

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunţă, vineri, că un proiect de Ordonanţă de Urgenţă care instituie reguli mai stricte pentru produsele second-hand a fost supus dezbaterii publice, urmând ca nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament să nu mai intre pe piaţa românească fără să fie curăţat, dezinfectat şi certificat în prealabil de un operator autorizat. De asemenea, se instituie reguli clare pentru anvelopele uzate, dar şi pentru maşinile second-hand. Orice persoană fizică poate aduce anual în ţară cel mult 2 maşini second hand, pentru uz personal, dar trebuie să anunţe acest lucru în cel mult 72 de ore la ANPC.

„România nu este groapă de gunoi! Deşeurile nu trebuie să intre în ţară cu eticheta falsă de produse second-hand ca apoi să ajungă pe câmp sau arse ilegal. Timp de prea mulţi ani, ţara noastră a fost tratată ca o destinaţie comodă pentru produse uzate, periculoase sau improprii consumului, dar care au intrat în România cu promisiunea că puteau fi utilizate: haine neigienizate, anvelope scoase din uz, echipamente electrice defecte”, a scris, vineri, pe Facebook, Diana Buzoianu, potrivit News.ro.

Aceasta precizează că, în urma unor controale pe teren, a constatat ”dezastrul deşeurilor care intră ilegal în ţară, cu eticheta falsă că ar fi produse second-hand”.

„Azi am publicat pe site-ul Ministerului Mediului proiectul de Ordonanţă de urgenţă, co-iniţiată împreună Irineu Darău, Ministrul Economiei, care instituie un cadru legislativ riguros privind importul de produse second-hand. Acestea, de prea multe ori, devin rapid deşeuri în România, în loc să intre în folosinţă”, anunţă Diana Buzpianu.

Ministra explică ce înseamnă concret acest act normativ:

  • Nicio haină, nicio mobilă, niciun echipament nu mai intră pe piaţa românească fără să fie curăţat, dezinfectat şi certificat în prealabil de un operator autorizat.

  • Nicio anvelopă uzată nu mai poate fi comercializată dacă nu îndeplineşte standarde tehnice clare de siguranţă rutieră.

  • Orice produs periculos descoperit la frontieră sau pe piaţă este returnat imediat în ţara de origine, pe cheltuiala exclusivă a operatorului economic vinovat.

  • Introducerea de produse uzate în România cu scop de eliminare sau depozitare finală este interzisă prin lege şi constituie infracţiune.

  • Printr-un sistem digital de trasabilitate (SIATD ROSH), fiecare transport de bunuri second-hand este înregistrat, monitorizat şi verificat înainte de a trece graniţa.

„Sancţiunile pentru cei care încearcă să ocolească aceste reguli sunt pe măsură: amenzi de până la 100.000 lei şi dosar penal. Produsele second-hand reale vor putea intra, în continuare, în România. Dar deşeurile mascare ca produse second hand trebuie oprite la graniţă, altfel ajung să me otrăvească pe noi toţi. Mediul înconjurător şi sănătatea cetăţenilor nu sunt negociabile”, a mai transmis ministra Mediului.

Potrivit proiectului, se instituie obligativitatea ca persoanele fizice şi juridice care introduc pe piaţă, comercializează şi distribuie gratuit articole de îmbrăcăminte purtată sau uzată, articole textile purtate sau uzate şi articole de încălţăminte purtată sau uzată să ţină o evidenţă lunară scrisă a intrărilor şi a ieşirilor acestora. 

Prin proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului se instituie o serie de obligaţii în legătură cu introducerea pe teritoriul României, în vederea punerii pe piaţă, a comercializării şi distribuirii gratuite de anvelope uzate, după cum urmează:

- operaţiunile în legătură cu punerea pe piaţă, a comercializării şi distribuirii gratuite de anvelope uzate se realizează exclusiv de către persoane juridice specializate în domeniu, pe bază de inventar care să cuprindă: numărul de cauciucuri, producătorul, vechimea/anul fabricaţie/lot;

- condiţiile de transport si depozitare ale anvelopelor trebuie să respecte exigenţele impuse de producător, pe care comerciantul să le poată pune la dispoziţie consumatorului;

-  se permite introducerea pe teritoriul României, în vederea punerii pe piaţă, a comercializării şi distribuirii gratuite de anvelope uzate numai dacă acestea sunt în conformitate cu standardele de siguranţă şi de calitate aplicabile;

- anvelopele utilizate trebuie însoţite şi de informaţii corecte şi utile privind măsurile corective în caz de neconformitate, modalităţile de punere în aplicare a respectivelor măsuri corective, precum şi garanţiile comerciale în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi a bunei funcţionări a pieţei interne.

Actul normativ reglementează şi retragerea de pe piaţă a anvelopelor utilizate considerate produse periculoase. 

De asemenea, se interzice de asemenea, introducerea pe piaţă/punerea la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul României a oricărui autovehicul uzat care este avariat şi declarat ”daună totală” (maşinilor care au fost declarate daune totale tehnice sau chiar economice)/scos din uz/neînmatriculat în ţara de provenienţă.

„Se permite introducerea pe teritoriul României de către persoanele fizice, în vederea utilizării în scop personal,  doar a unui număr de 2 autovehicule uzate anual, a unui număr de 2 trotinete electrice uzate anual sau a unui număr de 2 biciclete uzate anual, bunuri pe care sunt obligate să le declare într-un interval de 72 ore de la intrarea în ţară la comisariatul judeţean din subordinea ANPC unde persoanele fizice îşi au domiciliul/rezidenţa”, se arată ăn Nota de fundamentare a proiectului.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
1
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
2
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Olguța Vasilescu ceartă pensionarii pentru că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi că...
explozii in ucraina
5
Serviciile secrete americane arată că Rusia crede că poate câștiga în Ucraina, dar și că...
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
Digi Sport
Chuck Norris a murit, dar un lucru pe care puțini îl știu l-a făcut ”nemuritor”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Donald Trump
Trump are în vedere un proiect imobiliar în Transilvania. Proiectul...
bolojan carburanti
Ilie Bolojan, discuții cu Alexandru Nazare și Bogdan Ivan pentru...
The guided-missile submarine USS Georgia transits the Strait of Hormuz
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea...
george lazar pnl neamt
Fostul lider liberal George Lazăr a fost condamnat. Dosarul scoate la...
Ultimele știri
Peter Szijjarto confirmă vizita lui JD Vance în Ungaria. Când va avea loc: „Este rezultatul relațiilor excelente”
Sectorul imobiliar din Dubai începe să arate semne de slăbiciune. Tranzacțiile, la jumătate față de luna trecută (Reuters)
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima fază a invaziei lui Bush în Irak
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimele imagini cu Chuck Norris în viață. Cum s-a filmat în urmă cu o săptămână, chiar de ziua lui și ce...
Cancan
Dani Mocanu și Nando, aduși în cătușe la București! Primele imagini cu manelistul și fratele lui, de pe...
Fanatik.ro
Cele trei mari slăbiciuni arătate de armata SUA în războiul din Iran. Expert militar: „China urmăreşte...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Șoc în fotbalul turc înainte de meciul cu România! Atacantul de 21 ani a murit într-un atac armat!
Adevărul
Destinația surpriză unde poți face o vacanță de o săptămână cu mai puțin de 300 de euro: atrage tot mai mulți...
Playtech
Grecia și Cipru cer activarea articolului 42.7. Ce înseamnă echivalentul articolului 5 din NATO
Digi FM
Cum faci cea mai bună iahnie de fasole de post. Ingredientele banale care îi dau o savoare incredibilă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Iranul a lăsat ”mască” toată planeta
Pro FM
Analia Selis, mărturisiri sfâșietoare la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma: „A fost cel mai negru...
Film Now
Chuck Norris a murit la 86 de ani. Legenda filmelor de acțiune s-a stins în Hawaii
Adevarul
Contul unei firme din Iași, golit în două ore. Sume mari de bani au dispărut printr-un jaf digital orchestrat...
Newsweek
Știrile săptămânii despre pensii: Bolojan crește vârsta de pensionare. Pensionarii iau bani în plus în aprilie
Digi FM
Vremea de Florii și Paște 2026: Prognoza oficială ANM pentru prima parte a lunii aprilie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de vară 2026. Când se dau ceasurile înainte și care sunt țările care nu țin cont de această practică
Digi Animal World
GALERIE FOTO IMPRESIONANTĂ | Liniștea care schimbă: ”70% din timpul meu este în natură”
Film Now
Cine este soția lui Chuck Norris, femeia pentru care starul filmelor de acțiune a renunțat la carieră
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant