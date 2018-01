Primele declarații ale lui Kerber, după meciul cu Halep: Nu am putut face nimic, ea a jucat bine

Germana Angelique Kerber a declarat, joi, că a făcut tot ce a putut pentru a fructifica una dintre cele două mingi de meci avute în meciul cu Simona Halep, din semifinalele AusOpen, dar românca a jucat prea bine şi astfel le-a ratat.

„A jucat bine, nu am putut face nimic. Am încercat tot ce am avut mai bun în acele momente, dar ea a câştigat punctele”, a afirmat Kerber, potrivit News.ro.

Germana nu are regrete după meciul pierdut cu Halep.

„Ştiu că pot juca din nou un tenis bun în faţa unui public extraordinar, joc meciuri dificile, câştig partide în care sunt la pământ şi lupt până la ultimul punct. Pentru mine, lucrul cel mai important este că sunt iar pe teren şi lupt. Mi-am dat inima mea aici, m-am bucurat de fiecare moment. Trebuie să joci cel mai bun tenis în fiecare zi şi asta am făcut de când am venit aici, în Australia. Bineînţeles, sunt un pic tristă, dar mă întorc acasă cu o bună senzaţie. Privind înapoi, dacă mi-ar fi spus cineva că o să câştig atâtea meciuri, un titlu, să ajung în semifinale aici şi să am oportunităţi de a câştiga acest meci... O să iau lucrurile pozitive din ultimele săptămâni şi merg mai departe”, a spus ea.

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima dată în finala Australian Open, a treia oară la un grand slam, după ce a învins-o, joi, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, pe sportiva germană Angelique Kerber, locul 16 WTA şi cap de serie numărul 21.

