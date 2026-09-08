Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 8 septembrie Data publicării: 08.09.2026 07:33 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 2022 - Sfârșitul unei epoci 1941 - Asediu brutal 1966 - Ultima frontieră Cristian Deliorga, judecător CCR, Victor Ponta și Florin Manole au zburat cu un avion privat în Grecia Uniformă școlară obligatorie pentru a combate fenomenul de „bullying”. Ce prevede proiectul de lege depus de PSD Cresc prețurile la curent la Hidroelectrica. Cine va fi afectat AUR e deschis negocierilor cu PSD pentru guvern, în anumite condiții. Piperea: Fără „șopârle” care s-au folosit în cazul Veștea Nicu Ștefănuță compară situația din Germania cu cea din România după scorul AfD: AUR stă bine și pe stradă, nu doar în sondaje Accident grav pe Șoseaua Colentina. O mașină a ajuns pe linia de tramvai. Circulația a fost restricționată Ce urmează după decizia Hidroelectrica de majorare a prețului energiei. Dumitru Chisăliță: „Alți furnizori ar putea scumpi ofertele” AUR se vede pe urmele extremei drepte din Germania. Dan Dungaciu, după victoria AfD: „Nu e cazul să vorbim serios și despre România?” Fugarul căutat de trei zile după ce a furat o mașină din Bulgaria a fost prins. Polițiștii l-au găsit ascuns pe un câmp din Dolj 2022 - Sfârșitul unei epociElisabeta a II-a, regină a Marii Britanii și a altor 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 îi petrecuse pe tron. Regina a murit la ora 15:10. Anunțul oficial a fost făcut la 18:30. De 480 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii.În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat Rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea.1941 - Asediu brutalArmatele germane începeau asediul asupra orașului Leningrad. Acesta avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS. Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste un milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei.Au fost înregistrate și între 1.000 și 2.000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.1966 - Ultima frontierăPrimul episod al serialului ştiinţifico-fantastic Star Trek era fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii erau negative. Riscul anulării serialului era real.Dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază: „Spațiul. Ultima frontieră”.Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF. Include 14 filme și 13 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost... 2 Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”... 3 Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan... 4 George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos... 5 Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare după 2.000 de ani de...