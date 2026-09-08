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Din articol
2022 - Sfârșitul unei epoci 1941 - Asediu brutal 1966 - Ultima frontieră

2022 - Sfârșitul unei epoci

Elisabeta a II-a, regină a Marii Britanii și a altor 14 țări, a murit la castelul Balmoral din Scoția. Avea 96 de ani, dintre care mai bine de 70 îi petrecuse pe tron.

Regina a murit la ora 15:10. Anunțul oficial a fost făcut la 18:30. De 480 de ani nu mai murise un monarh în Scoția. Guvernul UK a pus în aplicare planurile pentru funeralii.

În momentul morții reginei, moștenitorul ei, Charles, a devenit automat Rege. Avea 73 de ani. Ulterior, el a anunțat că își va lua numele de Charles al III-lea.

1941 - Asediu brutal

Armatele germane începeau asediul asupra orașului Leningrad. Acesta avea o valoare strategică, dar și una simbolică, având numele fondatorului URSS.

Asediul a durat 872 de zile și a fost unul dintre cele mai lungi și distructive din istorie. Peste un milion de civili au murit din cauza luptelor, frigului și foametei.

Au fost înregistrate și între 1.000 și 2.000 de acte de canibalism. Cei prinși că mâncau oameni erau executați pe loc. Asediul de la Leningrad s-a terminat în 1944.

1966 - Ultima frontieră

Primul episod al serialului ştiinţifico-fantastic Star Trek era fost difuzat la televiziunea americană NBC. Primele recenzii erau negative. Riscul anulării serialului era real.

Dar americanii au fost captivați de nava Enterprise și de aventurile echipajului său. Fiecare episod din primul sezon începe cu celebra frază: „Spațiul. Ultima frontieră”.

Star Trek e acum una dintre cele mai cunoscute serii SF. Include 14 filme și 13 seriale. De asemenea, Star Trek încă este o influență pentru lumea științei și tehnicii.

Editor : B.E.

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