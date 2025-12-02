digistoria

1956 - VASUL REVOLUȚIONARILOR



Fidel Castro, Che Guevara și alți 80 de revoluționari au debarcat de pe vasul Granma, în Cuba, și au pornit lupta contra regimului dictatorial condus de Fulgencio Batista.

După trei ani, revoluția a avut succes iar Castro a devenit liderul Cubei. Tot pe 2 decembrie, dar în 1961, Castro a anunța că regimul cubanez adoptă comunismul.

Nava Granma este un simbol al Cubei comuniste. Ziarul partidului, dar și o regiune a țării, poartă acest nume. Vasul în sine este păstrat la un muzeu din Havana.



1804 - ÎNCORONAREA LUI NAPOLEON

Napoleon Bonaparte era încoronat primul împărat al Franței în Catedrala Notre-Dame. Era la doar 11 ani de când francezii decapitaseră ultimul lor rege.

Încoronarea a fost făcută de Papa Pius al VII-lea, care declara „Imperiul înseamnă pace”. Cei 10 ani de domnie ai lui Napoleon au lăsat o amprentă asupra planetei.

În aceeași zi, 48 de ani mai târziu, nepotul lui Napoleon s-a proclamat împărat, sub numele de Napoleon al III-lea. Acesta a fost un susținător puternic al cauzei României.

1823 - DOCTRINA MONROE

În discursul despre Starea Națiunii, președinte James Monroe spunea că SUA vor considera orice intervenție europeană în Lumea Nouă drept o agresiune contra SUA.

Doctrina Monroe este considerată un moment de cotitură în politica externă a Statelor Unite. Teoria este, într-o formă sau alta, încă în uz, 200 de ani mai târziu.

În baza doctrinei Monroe, SUA au justificat intervențiile în America Latină în secolele 19 și 20. Noile interpretări ale teoriei se referă la implicarea Chinei în Lumea Nouă.

Editor : Ș.R.