1866 - DOMNITORUL CAROL

Locotenența domnească, grupul care conducea România după abdicarea lui Cuza, a recomandat alegerea prin plebiscit a principelui Carol de Hohenzollern ca domnitor.

El nu a fost prima alegere. Cel dorit inițial ca nou domnitor al României a fost Filip de Flandra, fiul regelui Belgiei și cumnatul principelui Carol. Dar acesta a refuzat.

Plebiscitul a avut loc între 2 și 8 aprilie 1866. 685.869 de voturi au fost pentru, în timp ce doar 224 au fost contra. Principele Carol a ajuns în București pe 10 mai 1866.

1867 - SUA CUMPĂRĂ ALASKA

Statele Unite și Imperiul Rus finalizau vânzarea Alaskăi, un teritoriu rusesc slab populat din America de Nord. Americanii dau 7,2 milioane $ pentru 1,5 mil. km pătrați.

La valoarea de acum a dolarului, ar fi aproximativ 93 $ pentru fiecare kilometru pătrat de pământ. Tranzacția a fost aspru criticată. Alaska era pustie și înghețată.

Transferul de teritorii se face 7 luni mai târziu. Aproape toți rușii pleacă din Alaska. Importanța tranzacției se va vedea când în Alaska se descoperă aur, apoi petrol.

1981 - PREȘEDINTE ÎMPUȘCAT

Președintele american Ronald Reagan a fost împușcat când ieșea dintr-un hotel din Washington D.C. și se ducea la mașină. Reagan era în funcție de doar două luni.

Un singur glonț l-a lovit pe președinte, unul care a ricoșat din ușa blindată a limuzinei. A făcut o hemoragie internă severă. Era să moară, dar medicii i-au salvat viața.

Cel care a tras este John Hinckley Jr. Era obsedat de Jodie Foster și credea că dacă îl omoară pe Reagan o va cuceri. A fost închis la psihiatrie până în 2016.

