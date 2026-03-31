Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 31 martie

ggggg

1995 - ACCIDENTUL DE LA BALOTEȘTI

La scurt timp după decolarea de pe pista aeroportului Otopeni, cu destinația Bruxelles, Zborul 371 al TAROM s-a prăbușit lângă Balotești, la nord de București.

Și-au pierdut viața în accident 60 de oameni - 11 membri ai echipajului și 49 de pasageri. Avionul Airbus A310-324 „Muntenia” fusese cumpărat de la Delta Airlines în 1994.

Cauze oficiale: defecțiuni la motoare, posibile probleme medicale ale pilotului comandant în timpul zborului și comenzile insuficiente efectuate de către copilot.

1492 - DECRET ÎMPOTRIVA EVREILOR

Isabella de Castilia și Ferdinand de Aragon, monarhii catolici ai Spaniei, au dat un decret pentru expulzarea tuturor evreilor practicanți din regatul lor.

Puteau rămâne în Spania doar cei care se converteau la catolicism. În țară erau atunci 300.000 de evrei. Două treimi devin catolici. Restul nu schimbă religia și pleacă.

Cei alungați de decretul Alhambra au format comunitățile de evrei sefarzi, după numele ebraic pentru Spania. Decretul a fost anulat abia în 1968, sub Franco.

1854 - JAPONIA IESE DIN IZOLARE

Japonia condusă de shogunatul Tokugawa iese din 220 de ani de izolare, sub amenințarea armelor. SUA și Japonia semnează un tratat ce inaugurează legături comerciale.

Acordul de la Kanagawa, așa cum e numit documentul, a fost negociat după ce comandorul Matthew Perry intră cu o flotă militară în golful Tokyo și amenință că va trage

Tratatul a deschis Japonia către restul lumii și a dat un imbold pentru modernizarea rapidă a țării din secolele XIX-XX. Acordul a însemnat și sfârșitul shogunatului.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Un nou mesaj de la liderul suprem al Iranului, raportat de presa iraniană. Ce a transmis...
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
2
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
parlament
3
Cum ar vota românii dacă ar avea loc alegeri parlamentare: AUR, pe primul loc. Ce partide...
viktor orban zambeste
4
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
copil cu telefon mobil
5
Studiu: Copiii care petrec peste trei ore pe zi pe rețelele sociale sunt mai predispuși...
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
Digi Sport
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fgbhagba
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 30 martie
Digi 24_2026_03_27_06_29_33
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 martie
Bogdan Stelea
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Generația de Aur a calificat ultima oară România la mondiale. „28 de ani de frustrări”
Digi 24_2026_03_26_05_57_52
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 26 martie
Digi 24_2026_03_25_06_56_57
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 25 martie
Recomandările redacţiei
Viktor Orban
Țările UE fac planuri de urgență pentru scenariul în care Viktor...
femeie iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Explozii puternice în urma unui...
Imagine din satelit cu insula Kharg
4 moduri în care ar putea riposta Iranul dacă Trump invadează insula...
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Bolojan nu mai are energie pentru atacurile PSD: E posibil să avem o...
Ultimele știri
Trump vrea să pună ţările arabe să plătească pentru războiul din Golf, Iranul vrea să pună taxă de trecere prin Strâmtoarea Ormuz
Trump, „dispus să pună capăt războiului fără a redeschide Strâmtoarea Ormuz” (The Wall Street Journal)
„Află cine se află în Europa și în ce țară, precum și cine îi ajută”. Cum își recrutează și presează spionii ruși informatorii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Orașul din România în care Ion Țiriac investește o sumă fabuloasă. Ce vrea să facă, de fapt
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Echipa din SuperLiga care este dependentă de brandul Hagi. Ultima radiografie financiară înainte de plecarea...
Adevărul
Resursa rară găsită în vechile mine din Apuseni. Ignorat mult timp, telurul a devenit strategic pentru...
Playtech
Cea mai accesibilă destinație de vară în 2026: 230 € pentru o săptămână all inclusive, confirmă un studiu
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Cine au fost dușmanii de moarte ai poporului evreu. Tribul misterios care a dus un război de exterminare cu...
Newsweek
Confuzie la pensia de urmaș! Care este baza de calcul: pensia recalculată sau pensia în plată? Ce bani se iau?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”