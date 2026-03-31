1995 - ACCIDENTUL DE LA BALOTEȘTI

La scurt timp după decolarea de pe pista aeroportului Otopeni, cu destinația Bruxelles, Zborul 371 al TAROM s-a prăbușit lângă Balotești, la nord de București.

Și-au pierdut viața în accident 60 de oameni - 11 membri ai echipajului și 49 de pasageri. Avionul Airbus A310-324 „Muntenia” fusese cumpărat de la Delta Airlines în 1994.

Cauze oficiale: defecțiuni la motoare, posibile probleme medicale ale pilotului comandant în timpul zborului și comenzile insuficiente efectuate de către copilot.

1492 - DECRET ÎMPOTRIVA EVREILOR

Isabella de Castilia și Ferdinand de Aragon, monarhii catolici ai Spaniei, au dat un decret pentru expulzarea tuturor evreilor practicanți din regatul lor.

Puteau rămâne în Spania doar cei care se converteau la catolicism. În țară erau atunci 300.000 de evrei. Două treimi devin catolici. Restul nu schimbă religia și pleacă.

Cei alungați de decretul Alhambra au format comunitățile de evrei sefarzi, după numele ebraic pentru Spania. Decretul a fost anulat abia în 1968, sub Franco.

1854 - JAPONIA IESE DIN IZOLARE

Japonia condusă de shogunatul Tokugawa iese din 220 de ani de izolare, sub amenințarea armelor. SUA și Japonia semnează un tratat ce inaugurează legături comerciale.

Acordul de la Kanagawa, așa cum e numit documentul, a fost negociat după ce comandorul Matthew Perry intră cu o flotă militară în golful Tokyo și amenință că va trage

Tratatul a deschis Japonia către restul lumii și a dat un imbold pentru modernizarea rapidă a țării din secolele XIX-XX. Acordul a însemnat și sfârșitul shogunatului.

