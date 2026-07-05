Misiune dificilă de salvare. Un cerb a fost salvat dintr-o groapă adâncă în care căzuse. Animalul era blocat în nămol și epuizat. Un vânător a auzit zgomotele și a intervenit.

La operațiunea de salvare a luat parte și primarului comunei Moravița, Răzvan Brăzdău, și a încă două persoane. Edilul a povestit că a descoperit animalul în timpul unei ieșiri pe fondul de vânătoare din care face parte.

„Îmi place vânătoarea, dar înainte de toate respect vânatul. Consider că un adevărat vânător trebuie să respecte natura și animalele, iar atunci când poate salva o viață, o face fără să stea pe gânduri”, a scris edilul pe pagina de Facebook.

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Editor : A.P.