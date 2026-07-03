Rusia pregătește un atac asupra Poloniei. Avertismentul SUA: Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO

Statele Unite au avertizat Varșovia că Rusia plănuiește o „provocare” armată împotriva Poloniei pentru a testa hotărârea NATO, conform unor informații. Washingtonul a declarat că, în cazul unui atac, infrastructura vitală a Poloniei ar putea fi ținta rachetelor sau a dronelor, sau chiar soldații ruși ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO, relatează The Independent.

Surse apropiate președintelui polonez Karol Nawrocki au declarat pentru publicația poloneză Onet că scopul unui eventual atac al Moscovei, care ar putea fi lansat în câteva luni, ar fi acela de a provoca tensiuni și de a exercita presiuni asupra aliaților occidentali ai Ucrainei pentru a-i determina să-și suspende ajutorul militar și financiar.

Statele Unite „informează în mod sistematic Polonia cu privire la planurile tot mai noi ale Rusiei privind un atac convențional asupra flancului estic al NATO, din care Polonia nu este deloc exclusă”, a declarat o sursă apropiată președintelui polonez.

Serviciile de securitate din Varșovia au recunoscut că este posibil un atac convențional, cum ar fi o mică incursiune terestră pe care Moscova ar putea-o prezenta drept un accident. Alte posibilități includ un atac cu drone asupra infrastructurii, cum ar fi centralele electrice, sau lovituri aeriene simulate care să oblige Polonia să-și activeze sistemele de apărare aeriană.

O sursă din serviciile de informații poloneze a declarat că, în cel mai extrem scenariu, ar putea avea loc un „atac hibrid în regiunea de frontieră”.

O incursiune armată în care ar fi implicate trupe rusești sau belaruse ar putea fi prezentată ca o greșeală, cum ar fi pătrunderea pe teritoriul polonez din cauza unei defecțiuni a sistemului GPS sau o misiune de salvare falsă pentru recuperarea unui elicopter care a suferit o defecțiune, au declarat surse.

Moscova ar putea spera că Polonia va fi forțată de SUA să negocieze, în loc să reacționeze cu forța și să deschidă focul asupra soldaților ruși sau belaruși, au declarat surse poloneze pentru Onet.

Președintele Vladimir Putin ar considera un scenariu în care rușii s-ar retrage în urma negocierilor drept o victorie din perspectiva Moscovei, au afirmat sursele, încetarea sprijinului occidental pentru Ucraina fiind o posibilă condiție pe care ar putea-o impune în schimbul retragerii din Polonia.

Mai multe surse din țările baltice au declarat pentru The Telegraph că o provocare într-unul dintre statele baltice rămâne un risc serios. Un astfel de atac ar putea fi, potrivit acestora, lansat din Kaliningrad, exclava rusă situată la nord de Polonia, care găzduiește arme nucleare.

În ultimul an, Moscova a dat deja semne că încearcă să testeze sistemele de apărare ale NATO, prin mai multe incursiuni repetate ale unor drone și avioane de vânătoare pe teritoriul alianței.

Un raport publicat joi de Institutul Internațional de Studii Strategice a arătat că Rusia a folosit, probabil, nave „fantomă” pentru a lansa drone deasupra Europei, care au perturbat în repetate rânduri aviația civilă, în timp ce monitorizau obiective militare și testau sistemele de apărare aeriană ale țărilor membre NATO.

Raportul a înregistrat 144 de cazuri suspectate de observare a unor drone în întreaga Europă, inclusiv în țările membre NATO precum Germania, Franța, Belgia, Țările de Jos, Regatul Unit și Danemarca, în perioada 2024-2026.

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Editor : A.M.G.