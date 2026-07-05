Las Vegas, Monster Truck-uri, NASA și Hollywood. Cum arată conceptul parcului „Donald Trump” propus de Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4 Daniel Băluţă a prezentat într-o postare pe Facebook conceptul Parcului Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”. El a explicat că arhitecții au imaginat un loc în care „educația, recreerea și tehnologia se îmbină în mod firesc”.

„Când Statele Unite ale Americii aniversează 250 de ani de la Declaraţia de Independenţă, avem în faţa noastră un proiect care înseamnă prietenie, valori comune şi respect între naţiuni”, afirmă edilul.

El prezintă conceptul viitorului Parc al Prieteniei Româno-Americane „Donald Trump”, un spaţiu tematic care va fi realizat în Sectorul 4.

„Colegii arhitecţi şi-au imaginat un loc în care educaţia, recreerea şi tehnologia se îmbină în mod firesc şi în care copiii să se joace, să se bucure de timpul petrecut împreună cu familiile lor şi, în acelaşi timp, să descopere repere care au marcat istoria şi cultura Statelor Unite, precum explorarea spaţiului şi universul NASA, cinematografia şi alte simboluri emblematice ale Americii”, explică Daniel Băluţă.

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El îşi exprimă speranţa ca acest spaţiu să devină nu doar un loc de recreere, ci şi „un simbol al prieteniei dintre România şi Statele Unite ale Americii, al respectului reciproc şi al convingerii că cele mai trainice punţi între oameni şi între naţiuni se construiesc prin cunoaştere şi încredere”.

Primarul Daniel Băluţă afirma, la începutul lunii aprilie, că un parc din Sectorul 4 va purta numele lui Donald Trump, „ca simbol al prieteniei şi valorilor comune” care unesc România şi Statele Unite ale Americii.

Declaraţia a fost făcută după întâlnirea cu trimisul special al SUA pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, şi cu ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg, Zampolli anunţând că numele dat parcului reprezintă un cadou pentru preşedintele SUA, a cărui aniversare este în iunie.

Pe 25 mai, Băluţă anunţa că extinderea Parcului Tudor Arghezi, din sectorul 4 al Capitalei, se va numi „Donald Trump”.

Editor : Iulian Bîrzoi