Live TV

Zeci de mii de iranieni au mers la slujba de înmormântare pentru Ali Khamenei, în a doua zi a funeraliilor publice

Data publicării:
Mourners gather under the water-mist fans installed at the Grand Mosalla to pray for Iran's slain supreme leader Ayatollah Ali Khamenei during the second day of funeral ceremonies in Tehran on July 5, 2026
Zeci de mii de iranieni au participat la funeralii, în ciuda căldurii. Autoritățile au amplasat dispersoare de apă în piețele publice. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„Se va vărsa sânge”

Iranul a organizat duminică slujba de înmormântare pentru fostul său lider suprem asasinat, Ali Khamenei, la care au participat zeci de mii de persoane, inclusiv înalţi oficiali ai ţării. A fost a doua zi a funeraliilor publice, la care au răsunat apeluri la răzbunare împotriva Statelor Unite şi a Israelului.

De la primele ore ale dimineţii de duminică, o mulţime de persoane cu steaguri iraniene şi portrete ale lui Ali Khamenei s-a adunat la marea moschee Mossala din Teheran pentru a-şi lua rămas-bun de la cel care a condus ţara timp de peste 36 de ani şi care a fost asasinat în prima zi a războiului declanşat de Israelul şi SUA, pe 28 februarie, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Ayatollahul Yafar Sobhani, una din principalele autorităţi religioase şiite din Iran, a condus rugăciunile pentru Ali Khamenei şi cei patru membri ai familiei sale decedaţi în atacuri, incitând participanţii să strige „Moarte Americii” şi „Moarte Israelului”.

La slujbă au mai participat preşedintele ţării, Masud Pezeshkian, preşedintele Parlamentului, Mohamad Baqer Qalibaf, şi şeful puterii judiciare, Gholam Hossein Mohseni Ejei, printre alte autorităţi, precum şi trei dintre copiii liderului suprem iranian decedat, Mostafa, Masud şi Meisam, ceea ce a făcut şi mai notabilă absenţa celui de-al doilea fiu şi succesor ca lider suprem, Mojtaba.

„Se va vărsa sânge”

În timpul evenimentului, strigătele de răzbunare s-au făcut auzite mai puternic ca niciodată în incintă.

„Singurul nostru slogan: Răzbunare, răzbunare!”, au strigat participanţii în cor.

În mulţime se remarca un portret al preşedintelui american Donald Trump pe radarul unei mitraliere, însoţit de fraza „Se va vărsa sânge”.

Din cauza participării masive a credincioşilor, mass-media iraniene au raportat că sala principală a moscheii a fost închisă pentru public.

Ceremoniile funerare pentru moartea lui Ali Khamenei au început vineri cu o ceremonie oficială de prezentare a unui ultim omagiu la care au participat înalţi funcţionari ai ţării, precum şi autorităţi şi delegaţii străine.

Ceremoniile se vor prelungi la marea moschee Mossala până la ora 20:00 (16:30 GMT), iar luni, cortegiul funerar va străbate străzile capitalei iraniene pentru ca apoi, marţi, trupului fostului lider suprem să fie transportat în oraşul Qom.

Miercuri sunt prevăzute priveghiuri în Irak.

În cele din urmă, Ali Khamenei va fi înmormântat joi în mausoleul imamului Reza, cel de-al optulea imam al şiiţilor, în oraşul sfânt Mashhad din nord-estul Iranului.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
soldat rus militar rus rusia
2
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea...
Cristina Chiriac:
3
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale...
adrian caciu sustine o conferinta de presa
4
Adrian Câciu: „La finalul acestei luni, lucrurile vor duce către un guvern majoritar și...
daniel sava
5
Un elev în vârstă de 9 ani din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală...
La două luni după nunta anului din România, Victor Cornea a răspuns acuzațiilor legate de Andreea Bălan
Digi Sport
La două luni după nunta anului din România, Victor Cornea a răspuns acuzațiilor legate de Andreea Bălan
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin si donald trump
Putin și Trump au vorbit o oră și jumătate la telefon de Ziua Americii, anunță Kremlinul
avion in zbor
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în contact cu un foc de artificii
Tancuri din armata suedeză
„Marea barieră de foc” vs. „inima întunecată” a Eurasiei: Pe unde trece linia frontului în războiul pentru următoarea ordine mondială
Szczecin,poland,January,2024:lockheed,Martin,F-35,Lightning,Ii,-,Us,Single-seat,
Israelul și Grecia, în alertă: Turcia ar putea reveni la programul F-35. Trump vrea să-l facă „fericit” pe Erdogan
Capsula timpului
O capsulă a timpului îngropată în Philadelphia ar urma să fie deschisă în 2276. Ce conține ea și care este semnificația
Recomandările redacţiei
accident trotineta
Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de pe o trotinetă...
President Donald Trump speaks during the Salute to America 250 celebration on the National Mall in Washington DC
Discursul lui Donald Trump de Ziua Independenţei a fost întârziat de...
accident
Polițiști răniți în 2 Mai, după ce un autocar a intrat într-o...
lia savonea csm inquam photos octav ganea 20190705135110_OGN_2581-01
Lia Savonea, mesaj de Ziua Justiției: „Mai mult ca oricând, avem...
Ultimele știri
Las Vegas, Monster Truck-uri, NASA și Hollywood. Cum arată conceptul parcului „Donald Trump” propus de Daniel Băluță
Referendumul organizat de Slovacia pentru reintroducerea parchetului anticorupţie a picat din cauza absenteismului
Descoperire spectaculoasă în deşertul Egiptului: Arheologii au scos la lumină un vechi oraş bizantin
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de forță până pe 11 august. Astrologii spun că nimic nu le mai poate opri din...
Cancan
Alertă la granița României! Avioanele de vânătoare au decolat de urgență
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă fiica lui Helmut Duckadam. Mama sa, Alexandra, are toate motivele să fie mândră
editiadedimineata.ro
Instagram a rulat reclame cu materiale de abuz sexual asupra copiilor din India
Fanatik.ro
Situație penibilă pentru „ciurucul” lui Gigi Becali de la FCSB. Unde a ajuns să se antreneze. Video
Adevărul
„Arma secretă” de sub apă care ar opri orice inamic la Marea Neagră. De ce polonezii o au, iar România doar...
Playtech
Casă construită fără autorizaţie. Cum poţi scăpa de amenda de la primărie sau Poliţia Locală
Digi FM
Mirabela Dauer, cea mai dureroasă confesiune despre fiul pe care nu l-a mai văzut de 24 de ani: "Mi-a distrus...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gestul lui Mbappe de după Paraguay - Franța a provocat scandalul la CM 2026! Deschamps: ”Urmau să-l facă...
Pro FM
A rupt tăcerea după 20 de ani. Alanis Morissette, declarații despre despărțirea de Ryan Reynolds: „Am un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sean Penn va regiza un film despre asaltul asupra Capitoliului și vrea în rolul principal un actor...
Adevarul
Povestea româncei care a devenit „doulă de moarte”, o meserie tot mai căutată: „Vin în calitate de...
Newsweek
Ce pensie ridicolă a luat un pensionar cu 35 ani munciți pe salariul minim? „Nu mi-au pus și grupele de muncă”
Digi FM
Planuri anulate în ultimul moment: de ce Meghan și copiii nu-l vor însoți pe prințul Harry la Londra
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pământul ar putea supravieţui morţii arzătoare a Soarelui. Mercur și Venus vor fi distruse de flăcările...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Cum arată cele trei fiice ale lui Meryl Streep și în ce filme le-ai văzut
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...