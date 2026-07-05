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Sorana Cîrstea, învinsă în turul al treilea la Wimbledon, după ce a avut minge de meci. „Uneori tenisul poate nu e corect”

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Sorana Cîrstea, supărată pe teren.
Sorana Cîrstea Foto: Profimedia
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Jucătoarea română Sorana Cîrstea a fost învinsă de cehoaica Linda Noskova, cu 2-6, 6-3, 7-6 (11/9), sâmbătă, în runda a treia a turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului. Românca s-a declarat dezamăgită după partidă, „mai ales că am avut minge de meci”.

Sorana Cîrstea (36 ani, 18 WTA), cap de serie numărul 17, a cedat după două ore şi 16 minute de joc.

Cîrstea, autoare a 12 aşi în acest meci, a ratat o minge de meci la 5-4 în favoarea sa în decisiv, iar apoi a avut 7-5 în super tiebreak, dar a pierdut cu 9-11.

Cîrstea şi Noskova (21 ani, 12 WTA) sunt acum la egalitate, 3-3, în meciurile directe. Românca a obţinut toate cele trei victorii anul acesta (la Dubai, Miami şi Roma), pierzând la Indian Wells. Noskova s-a impus şi la prima confruntare, în 2024, la Brisbane.

Cîrstea rămâne cu un cec de 185.000 de lire sterline şi 130 de puncte WTA.

La finalul partidei, Sorana a recunoscut că este una dintre cele mai greu de digerat înfrângeri din cariera sa.

„O înfrângere care mă doare. Meciurile acestea dor mult mai mult decât cele pierdute cu 6-2, 6-2. Mai ales că am avut minge de meci și am simțit că am avut foarte multe șanse și cumva nu s-au legat lucrurile. Am încercat tot ce am putut astăzi (sâmbătă - n.r.), am luptat cu tot ce-am avut. Din nou, uneori tenisul poate nu e corect. Pierzi anumite meciuri, pe care poate ai merita să le câștigi, și uneori câștigi când n-ai merita să o faci”, a declarat Sorana Cîrstea, potrivit Digi Sport, care preia eurosport.ro.

Editor : B.P.

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