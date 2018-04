Produse tradiţionale românești. Telemeaua de Ibănești

În inima Transivaniei, telemeaua are o tradiție aparte. Cea produsă din 1994 într-o mică fabrică din Ibăneşti este acum cunoscută şi peste hotare, nu doar în România. Ingredientele naturale sunt micile secrete ale rețetei de telemea care este cel de al treilea produs românesc recunoscut de Uniunea Europeană.

Rețeta tradiţională şi delicioasă a fost redescoperită la începutul anilor '90 de o familie din Ibănești.

Mircea Todoran, producător telemea de Ibăneşti: Am deschis această fabrică, o afacere de familie începută cu tatăl meu, cu mama mea, cu fratele meu împreună. Și am ajuns astăzi să avem peste 120 de angajați.

Totul a început cu numai 50 de litri de lapte. Azi fabrica mureşeană procesează peste 50.000 de litri pe zi.

Nicu Bumb, inginer: Totul e natural: lapte, cheag și saramură de orșova

Saramura naturală e cea care dă gustul inconfundabil. Pentru ca brânza să poată purta numele de telemea de Ibănești, trece prin mai multe etape.

Laptele crud ajunge în vanele respective de coagulare, unde se introduce în lapte enzima coagulantă, în funcție de PH-ul laptelui , la 33-34 de grade. Se presează, se intoduce în saramură de Orșova, după care se lasă la zvântat, apoi etichetare.

Iar cea mai mare parte a laptelui folosit în fabrica de la Ibănești provine de la micii crescători din zonă.

Maria Chiorean, localnică: Singura sursă de venit din zona noastră este laptele pentru că la 30 de zile ni-l plătește. Lactatele au o calitate mai bună pentru că vacile noastre mănâncă o iarbă sănătoasă din zona asta de munte

Nicu Bumb, inginer: Tot laptele pe care îl colectăm noi pentru procesare este 83-85% de la poducătorii până la cinci vaci și restul de la ferme cu 20-30 de capete. Ca să ai un produs de calitate trebuie să ai și o floră sponană deosebită.

În 2016, telemeaua de Ibănești a devenit produs cu denumire de origine protejată la nivel european.

Mircea Todoran, producător telemea de Ibăneşti: Am văzut că este o nișă foarte mare de vânzare și de producție pentru produsele tradiționale. Noi, românii, neavând niciun produs lactat cu denumire de origine protejată, am gândit împreună să încercăm să facem acest lucru și am reușit.

La fabrica din Ibănești se fabrică și cașcaval, urdă, brânză de burduf şi smântână.

