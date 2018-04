Patria cârnaţilor de Pleşcoi

În băcănii se găsesc din abundenţă cârnaţi de Pleşcoi, deși în satul aflat în apropierea Buzăului nu trăiesc decât vreo mie de oameni. Nici dacă toţi s-ar pricepe să facă delicatesa n-ar putea umple mezelăriile din țară. Adevăraţii cârnaţi de Pleşcoi se găsesc doar acolo, la poalele Carpaţilor de Curbură. Carnea oilor crescute pe dealurile din apropiere, reţetele păstrate de sute de ani şi iscusinţa celor care mai știu să-i facă- acestea sunt ingredientele celor mai râvniți cârnați din România.

Alexandra Dinu, jurnalist Digi24: Povestea cârnaţilor de Pleşcoi începe de aici, de pe dealurile comunei Berca, unde oile pasc cea mai bună iarbă din Buzău.

De pe culmile domoale ale colinelor porneşte una dintre cele mai vechi tradiţii din ţară. Din carnea oilor care pasc aici se prepară vestiţii cârnaţi de Pleşcoi, cei mai gustoşi din România. E doar unul din secretele lor.

Ionel Dobriţa, primarul comunei Berca: Oile sunt din zonă, avem cam 15 fermieri în zonă, 15 stâne cum se numesc.

Andrei Marica e unul dintre tinerii care nu vor să uite de tradiție. A primit reţeta de la bătrâni, aşa cum a fost ea transmisă dintotdeauna.

Andrei Marica, producător: Eu sunt inginer mecanic, soţia este farmacistă, văzând cum evoluează asta cu cârnaţii, am preferat să ducem tradiţia mai departe, să nu moară. Reţeta am invaţat-o de la bunicul soţiei mele, el a fost mentorul nostru în domeniul carmangeriei, are o tradiţie, noi suntem la a 3-a generaţie.

Cum se prepară? Nu vom şti niciodată precis, dar este clar că pe lângă carne şi mirodenii trebuie pusă şi o picătură de suflet.

Andrei Marica, producător: Prima dată se alege carnea de oaie şi vită, se toacă şi apoi se malaxează împreună cu condimentele pe care noi le punem, condimentele sunt naturale, sare cimbru ardei, după aceea se bagă în tulumbă unde se scot pe maţ, un maţ natural de oaie.

Deşi reţeta primită de la bunic nu o va divulga decât copiilor lui, producătorul ne spune totuşi un mic secret: niciodată cârnaţii nu vor fi gustoşi dacă nu sunt afumaţi tradiţional.

Andrei Marica, producător: Luăm lemn de esenţă tare, fag, în principiu , la 75 de grade, asta înseamnă natural.

Înşiraţi pe vergele de lemn, cârnaţii de Pleşcoi aşteaptă apoi momentul întâlnirii cu gurmanzii norocoşi. Iar dacă misterul va continua să plutească în jurul reţetei şi gustului lor unic, rămâne certitudinea că cine i-a gustat o dată nu se va mai mulțumi cu orice cârnat piperat care doar le împrumută numele.