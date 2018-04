Prima pălincă din România certificată OSIM

Aromata pălinca de Bihor e apreciată de mult printre cunoscătorii de licori tari atât de la noi, cât şi din Vestul Europei. A ajuns şi acolo, în bagajele românilor plecaţi la muncă peste hotare. Ce nu au dus cu ei e reţeta specială. Cea mai bună licoare se obţine din fructele perfect coapte. Nu se pune niciun gram de zahăr, dar e nevoie de multă muncă.

Florian Chişe face pălinca Trămuţa în propria curte din Tulca, în două cazane, vechi de peste 100 de ani. De aproape 20 de ani, băutura e marcă înregistrată la OSIM.

Florian Chişe - producător de pălincă: „Chiar mi-a fost drag, de mic copil lucram aici cu taică-meu. Făceam un ban cinstit, învârteam la manivelă acolo la motoraş şi aşa mai aveam şi noi un bănuţ. Din 2003 am intrat eu în posesia afacerii şi mi-am dorit să promovez acest produs”.

Din prune, mere, caise, piersici, gutui sau pere, pălinca familiei Chişe este preparată după o reţetă păstrată de membrii familiei de mai multe generaţii. Nu are adaos de zahăr, iar fructele sunt adunate din propria livadă şi din sat.

Florian Chişe - producător de pălincă: „Ăla înseamnă un produs adevărat, tradiţional, să munceşti la el cu dare de seamă, cu mult suflet”.

Monica Chişe - soţia producătorului de pălincă: „Putem spune că pălinca e un medicament dacă nu, bineînţeles, confundăm paharul cu sticla”.

Acum 12 ani, Florian Chişe şi-a prezentat pentru prima dată produsele la un târg. Între timp, pălinca lui a obţinut zeci de premii, de care e tare mândru.

Florian Chişe - producător de pălincă: „Am participat la târgul Grunne Woche, săptămâna verde de la Berlin, unde am fost de trei ori. Am fost la Bruxelles, am luat locul I de două ori în Ungaria, Bulgaria, Croaţia, Paris. Deci am umblat în toată Europa.”