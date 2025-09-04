Live TV

Video Dieta 16:8, între slăbit și pericole. Ce este postul intermitent și cum poate afecta sănătatea: „Nu te ții pe picioare, tremuri”

Data publicării:
femeie care vrea sa slabeasca
Postul intermitent a devenit o practică extrem de cunoscută în rândul celor care vor să scape de kilogramele în plus. Credit foto: Guliver/Getty Images

Postul intermitent, denumit și „dieta deceniului” pentru cei care vor să slăbească, vine la pachet cu mari riscuri pentru sănătate. Primul studiu care a analizat la scară largă acest tip de dietă extrem arată că persoanele care o aleg au un risc crescut de a muri din cauza unor afecțiuni cardiovasculare. Mai exact, acest tip de dietă îți dă voie să mănânci cât vrei, dar nu când vrei. Mesele zilnice se comprimă într-un interval de cel mult opt ore pe zi. 

Postul intermitent a devenit o practică extrem de cunoscută în rândul celor care vor să scape de kilogramele în plus. Social media contribuie la acest trend. La doar 21 de ani, Mihaela ține dieta drastică pentru siluetă. Din aprilie până în prezent a slăbit 7 kilograme, dar lipsa de energie se resimte, spune ea.

Mihaela: Nu te ții pe picioare, ai o stare de amețeală încontinuu, dar încontinuu și tremuri.
Reporter: Și merită toate astea?
Mihaela: Pentru mine, da. Țin foarte mult să arăt bine și să fiu cât se poate de definită. Știu că nu e o metoda foarte bună, dar asta funcționează la mine, asta aplic. Dacă nu dormi destul, o să-ți fie foarte foame.

Maria Coman, jurnalist Digi24: Unul dintre cele mai populare, dar și mai severe regimuri este postul intermitent 16:8. Practic, ai o fereastră de opt ore în care mănânci și 16 ore de pauză, fără alimente. Nu este specificat, însă, cât este recomandat să mâncăm în cele opt ore, iar unii oameni nu mai țin cont și recurg la excese.

Doamna Ani a descoperit și ea pe propria piele cât de periculoasă poate fi această practică. În două luni a slăbit 15 kilograme, dar problemele de sănătate au venit la pachet cu dieta.

Ani Dan: Din păcate, după acel post intermitent am avut probleme cu bila și am și la ora actuală. Mă simțeam slăbită tot timpul, aveam o stare de foame și noaptea visam mâncare, deci n-aș vrea să mai țin așa ceva!

În cel mai nou studiu realizat în America, au fost incluși peste 19.000 de adulți. Experții au descoperit că persoanele care și-au restrâns alimentația la mai puțin de 8 ore pe zi au avut un risc cu 135% mai mare de a muri din cauza unor boli cardiovasculare, comparativ cu cei care au mâncat normal, pe parcursul a 12-14 ore din zi.

Ștefan Busnatu, medic cardiolog: Surprinzător, s-a observat că la cei care aveau vârsta sub 65 de ani era riscul mai mare de evenimente cardiovasculare, creșterea tensiunii și accelerarea pulsului, care pot destabiliza inima și pot genera evenimentele adverse.

Simona Carniciu, medic nutriționist: Nu este corpul obișnuit cu această restricție în timp a alimentelor, iar de cele mai multe ori, când ținem un regim din acesta restrictiv, avem tendința, când renunțăm la el, să câștigăm greutatea pe care o aveam înainte și kilogramele în plus, de multe ori, vin chiar mai multe decât erau initial.

Medicii avertizează că renunțarea la mai multe mese pe zi nu este o soluție magică pentru slăbit și poate fi periculos pentru cei cu afecțiuni preexistente.

reporter: Maria Coman
operator: Mihai Nicolae

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii la guvern, gesticuleaza
1
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu demisia. „Situația...
avion
2
Zbor transformat în coşmar, după ce pilotul s-a îmbolnăvit: Pasagerii au fost nevoiţi să...
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
3
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături de dictatorii lumii: Xi...
Institutul „Marius Nasta” nu mai primește urgențe: pavilion închis după ce au fost descoperite ploșnițe.
4
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți...
2025-06-20-7
5
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a...
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
Digi Sport
Haos și revoltă în Spania: mii de oameni au oferit imagini cum rar se văd și au dus la luarea unei decizii fără precedent
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ray Dalio / Donald Trump
America lui Trump se transformă într-o dictatură precum cele din anii...
Tram derails In Lisbon killing 15 and injuring 20 people
Zi de doliu național în Portugalia, după tragedia funicularului...
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu vrea ca alegerile pentru Primăria Capitalei să aibă loc...
donald trump in biroul oval
Trump s-a supărat pe un reporter polonez care a sugerat că nu a luat...
Ultimele știri
Vacanță la malul mării cu bani puțini. Cum arată concediul cu cazare la cort, în căsuțe sau în autobuzul-dormitor
Cum bruiază Rusia semnalul GPS în Europa și ce s-a întâmplat cu avionul Ursulei von der Leyen
„Nu a mai fost atâta incertitudine din 1968”. De ce nici măcar demisia lui Macron nu ar mai putea salva Franța din criză
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mic dejun englezesc mancare
Cea mai ușoară rutină pentru o stare optimă dimineața: metoda 30-30-30. Nutriționist: „Ajustările modeste pot face diferența”
jd vance
JD Vance se declară gata să devină președintele SUA, „dacă, Doamne ferește, se întâmplă o nenorocire” cu Trump
ursi pe transfagarasan
Urșii din România au ajuns în presa internațională. Ce scrie New York Times despre animalele care seamănă teroare în satele de munte
fumatul pasiv animale companie
Fumatul pasiv poate afecta grav animalele de companie. Avertismentul medicilor veterinari pentru proprietarii de câini și pisici
trotineta getyimages
Mărturia mamei unui băiat rănit într-un accident când circula cu o trotinetă electrică: E un risc foarte mare. Era să-l pierd
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care vor câștiga mai mulți bani la locul de muncă până la finalul lui 2025
Cancan
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate...
Fanatik.ro
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Ruben Dias și Maya Jama, surprinși pe insula Capri. Cum au apărut fotbalistul și prezentatoarea de la Insula...
Adevărul
Serviciile secrete nord-coreene au șters toate urmele ADN-ului lui Kim Jong Un după întâlnirea cu Putin de la...
Playtech
Tragedie la Lisabona: trei morți și peste 20 de răniți după ce funicularul Gloria a deraiat VIDEO
Digi FM
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe...
Digi Sport
Ce lovitură! Tottenham a decis: Radu Drăgușin, OUT!
Pro FM
Antonio de la Rua, din nou în public, la un concert susținut de Shakira. Fan: „Privește-i chipul, sigur are...
Film Now
Salma Hayek, 59 de ani serbați în costum de baie, cu un cocktail în mână, pe barcă: "Încă dansez. Vă...
Adevarul
Putin rescrie istoria retragerii din 2022 din marșul spre Kiev: „Ne-au rugat insistent europenii”
Newsweek
Poți rămâne fără pensie dacă nu depui luna aceasta un document esențial. Care sunt pașii?
Digi FM
"Nu există nimic magic în trei mese pe zi". De ce pentru unii funcționează două mese, iar pentru alții mai...
Digi World
Arheologii au scos la iveală în deșertul Egiptului o descoperire de valoare și secrete vechi de peste 1.500...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Dwayne Johnson, mai slab ca niciodată. Val de reacții după apariția actorului la Veneția: „De cât timp n-a...
UTV
Mădălina Ghenea, a întors toate privirile la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Presa din Italia a...