Postul intermitent, denumit și „dieta deceniului” pentru cei care vor să slăbească, vine la pachet cu mari riscuri pentru sănătate. Primul studiu care a analizat la scară largă acest tip de dietă extrem arată că persoanele care o aleg au un risc crescut de a muri din cauza unor afecțiuni cardiovasculare. Mai exact, acest tip de dietă îți dă voie să mănânci cât vrei, dar nu când vrei. Mesele zilnice se comprimă într-un interval de cel mult opt ore pe zi.

Postul intermitent a devenit o practică extrem de cunoscută în rândul celor care vor să scape de kilogramele în plus. Social media contribuie la acest trend. La doar 21 de ani, Mihaela ține dieta drastică pentru siluetă. Din aprilie până în prezent a slăbit 7 kilograme, dar lipsa de energie se resimte, spune ea.

Mihaela: Nu te ții pe picioare, ai o stare de amețeală încontinuu, dar încontinuu și tremuri.

Reporter: Și merită toate astea?

Mihaela: Pentru mine, da. Țin foarte mult să arăt bine și să fiu cât se poate de definită. Știu că nu e o metoda foarte bună, dar asta funcționează la mine, asta aplic. Dacă nu dormi destul, o să-ți fie foarte foame.

Maria Coman, jurnalist Digi24: Unul dintre cele mai populare, dar și mai severe regimuri este postul intermitent 16:8. Practic, ai o fereastră de opt ore în care mănânci și 16 ore de pauză, fără alimente. Nu este specificat, însă, cât este recomandat să mâncăm în cele opt ore, iar unii oameni nu mai țin cont și recurg la excese.

Doamna Ani a descoperit și ea pe propria piele cât de periculoasă poate fi această practică. În două luni a slăbit 15 kilograme, dar problemele de sănătate au venit la pachet cu dieta.

Ani Dan: Din păcate, după acel post intermitent am avut probleme cu bila și am și la ora actuală. Mă simțeam slăbită tot timpul, aveam o stare de foame și noaptea visam mâncare, deci n-aș vrea să mai țin așa ceva!

În cel mai nou studiu realizat în America, au fost incluși peste 19.000 de adulți. Experții au descoperit că persoanele care și-au restrâns alimentația la mai puțin de 8 ore pe zi au avut un risc cu 135% mai mare de a muri din cauza unor boli cardiovasculare, comparativ cu cei care au mâncat normal, pe parcursul a 12-14 ore din zi.

Ștefan Busnatu, medic cardiolog: Surprinzător, s-a observat că la cei care aveau vârsta sub 65 de ani era riscul mai mare de evenimente cardiovasculare, creșterea tensiunii și accelerarea pulsului, care pot destabiliza inima și pot genera evenimentele adverse.

Simona Carniciu, medic nutriționist: Nu este corpul obișnuit cu această restricție în timp a alimentelor, iar de cele mai multe ori, când ținem un regim din acesta restrictiv, avem tendința, când renunțăm la el, să câștigăm greutatea pe care o aveam înainte și kilogramele în plus, de multe ori, vin chiar mai multe decât erau initial.

Medicii avertizează că renunțarea la mai multe mese pe zi nu este o soluție magică pentru slăbit și poate fi periculos pentru cei cu afecțiuni preexistente.

reporter: Maria Coman

operator: Mihai Nicolae

Editor : Izabela Zaharia