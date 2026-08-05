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Video Un asistent medical din SUA pune la pământ un pacient violent. Ce nu a știut bărbatul agresiv atunci când l-a atacat

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un asistent medical din sua pune la pamant un pacient violent
Foto: Captură video Royal Brisbane Women's Hospital via Digi24
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Moment scos din filmele cu supereroi pentru un asistent medical din Statele Unite. S-a folosit de tehnicile sale de jiu-jitsu pentru a pune la pământ un pacient violent.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul aruncă obiecte, după care se repede asupra asistentului. Nu știa că ținta lui are peste un deceniu de antrenament în arte marțiale.

Asistentul a blocat cu succes atacul și l-a pus rapid la pământ într-o manevră spectaculoasă.

Personalul de securitate al spitalului a intervenit imediat.

Asistentul medical a decis să publice imaginile pentru a atrage atenția asupra pericolelor cu care se confruntă angajații din domeniul sănătății.

Editor : Liviu Cojan

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