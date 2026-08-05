Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul în care bărbatul aruncă obiecte, după care se repede asupra asistentului. Nu știa că ținta lui are peste un deceniu de antrenament în arte marțiale.
Asistentul a blocat cu succes atacul și l-a pus rapid la pământ într-o manevră spectaculoasă.
Personalul de securitate al spitalului a intervenit imediat.
Asistentul medical a decis să publice imaginile pentru a atrage atenția asupra pericolelor cu care se confruntă angajații din domeniul sănătății.