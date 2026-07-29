Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că greva din Sănătate este bazată pe „dezinformare și minciună”, explicând pe scurt ce prevede Legea Salarizării. Premierul l-a acuzat pe Alexandru Rogobete, fostul ministru PSD de la Sănătate, că nu a făcut nimic în acest sens cât a condus ministerul de resort, în schimb, „în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din Sănătate”.

„Această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună, din păcate... pe mai multe minciuni. Una din minciuni este legată de faptul că veniturile, în urma proiectului de lege care, dacă ar fi adoptată Legea Salarizării, ar urma să scadă nu doar în Sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit, și există prevedere explicită în lege legată de faptul că, dacă astăzi cineva din România – și sunt aproximativ 20-30% din cei din sectorul bugetar care au un nivel de salarizare mai mare decât ar trebui să fie – lor nu le vor scădea salariile pentru că vor primi acea diferență de compensație și vor rămâne într-adevăr la aceste venituri până ce treptat-treptat, în anii următori, cei care au salarii mai mici și care în urma legii salarizării le vor crește salariile – aproximativ două treimi din personalul din sectorul public, din toate sectoarele – îi vor ajunge din urmă”, a explicat premierul.

Deci nu vor scădea veniturile. Asta este una din minciunile care au fost alimentate, pentru că una este, de exemplu, să ai un spor de 80% care se aplică la un nivel al salariului, și alta este dacă îți crește nivelul salariului cu 20-30%, să ți se aplice un spor de 50%.

„Domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil”

„Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve din Sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele”, a afirmat Ilie Bolojan

Premierul îl acuză pe Alexandru Rogobete că nu ar fi rezolvat problemele din Sănătate în timpul în care a fost ministru deși știa ce are de făcut pentru a corecta dezechilibrele, „pentru că fără corectarea acestora, n-ai cum să ai un sistem care într-adevăr este centrat în jurul pacientului, care oferă servicii pentru nevoile pacientului”.

„Dacă nu facem asta, și nu facem ceea ce trebuie, vom risipi resursele pe care le avem. Și vă rog să vă gandiți că în total, în ultimii ani de zile, alocările pe Sănătate – Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății – s-au triplat, s-au mărit de patru ori. Asta în timp ce majoritatea cetățenilor țării noastre nu văd o îmbunătățire totală a serviciilor din Sănătate”, a conchis Ilie Bolojan.

Editor : Liviu Cojan