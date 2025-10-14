Live TV

Noul acord de pace din Orientul Mijlociu. Ce nu s-a văzut la televizor

Data publicării:
Ionuț Stroe
Ionuț Stroe
Deputat PNL
Ionuț Stroe este, în prezent, deputat PNL în Parlamentul României, vicelider al grupului parlamentar al Partidului Național Liberal și deține o vastă experiență în domeniul politicii externe.
Puține momente din politica internațională pot fi considerate cu adevărat istorice. Iar ceea ce se conturează astăzi în Orientul Mijlociu ar putea fi unul dintre ele. Într-o regiune definită de decenii de conflict și neîncredere, noul acord de pace pare să schimbe regulile jocului. Numele care se află incontestabil în centrul acestei mișcări este cel al președintelui american Donald Trump. Este un moment care marchează o schimbare de paradigmă: de la gestionarea conflictului la încercarea de a-l închide printr-o arhitectură strategică, cu beneficii mutuale și controale multilaterale.

Chiar și cei mai acerbi critici ai președintelui american au fost nevoiți să admită că acest nou plan de pace îi poartă marca distinctă: pragmatismul economic și realismul politic. Cei care parcurg toate cele 20 de puncte ale planului său pentru pace recunosc stilul său direct și orientat spre rezultate, o abordare rar întâlnită într-o regiune în care pacea a trecut pe plan secund în fața intereselor de putere. Această abordare reintroduce logica interesului comun și a reciprocității ca bază a cooperării, în contrast cu modelele anterioare dominate de simbolism diplomatic.

Un front al păcii

Unul dintre cele mai remarcabile aspecte este că peste 20 de state influente și organizații internaționale s-au raliat acestui efort de pace. Printre ele se numără Turcia, Iordania, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Franța, Marea Britanie, Italia, Canada, ONU sau Liga Arabă. O asemenea coaliție, în care foști rivali aleg să colaboreze, reprezintă un semnal geopolitic major: pacea în Orientul Mijlociu nu mai este doar un proiect american, ci o inițiativă colectivă, globală. În termeni strategici, aceasta echivalează cu un nou tip de multilateralism funcțional, în care legitimitatea acordului derivă din diversitatea actorilor implicați.

Este firesc ca dezbaterea publică să fie concentrată acum pe eliberarea ostaticilor și pe ajutoarele umanitare trimise de ONU și Crucea Roșie. Imaginile sunt emoționante și greu de ignorat. Dar, pe termen lung, adevărata provocare abia începe: pentru ca pacea să fie durabilă, trebuie reconstruite nu doar clădiri, ci și instituții, încredere și economie. Orice pace durabilă în regiune depinde de consolidarea instituțională și de refacerea contractului social, fără de care ajutorul extern rămâne o soluție provizorie, nu un fundament al stabilității.

Un plan pragmatic, cu o viziune economică solidă

Planul de pace propus poartă o logică pragmatică, rar întâlnită în inițiativele din trecut. Conform documentului, Gaza va fi guvernată temporar de un comitet tehnocratic palestinian, apolitic, format din experți locali și internaționali. Activitatea acestuia va fi supravegheată de o structură internațională numită Board of Peace, condusă de Donald Trump, alături de lideri globali, printre care fostul premier britanic Tony Blair. Obiectivul: o administrație modernă, eficientă, capabilă să ofere servicii publice de calitate și să atragă investiții în regiune.
În paralel, Planul Trump de dezvoltare economică prevede un program amplu de reconstrucție și revitalizare a Gazei. Va fi creată o zonă economică specială, cu tarife preferențiale și acces comercial negociat cu țările participante. Iar semnalul financiar a venit deja: Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au anunțat o contribuție comună de 6 miliarde de dolari la un fond internațional pentru reconstrucția enclavei. Aceste fonduri vor fi direcționate spre infrastructură, energie și proiecte industriale - baza oricărei păci reale. Este o abordare în care economia nu este un element secundar, ci motorul principal al stabilității. Focalizarea pe investiție și integrare economică creează premisele unei păci auto-sustenabile, în care interdependența economică devine garanția securității.

Statele regionale: parte a soluției

Un alt punct de forță al acordului este implicarea statelor regionale în mecanismul de securitate. Statele Unite vor colabora cu parteneri arabi și internaționali pentru a crea o Forță Internațională de Stabilizare (ISF), menită să se desfășoare imediat în Gaza. Această forță va antrena și sprijini poliția palestiniană, va colabora cu Iordania și Egiptul - ambele cu experiență vastă în domeniul securității - și va lucra alături de Israel pentru a asigura controlul frontierelor. Scopul: prevenirea traficului de armament și, în același timp, facilitarea fluxului sigur de bunuri și materiale pentru reconstrucție. Implicarea directă a actorilor regionali conferă legitimitate locală și reduce dependența de forțe externe, un factor cheie pentru stabilitatea pe termen lung a arhitecturii de securitate.

Israelul - fără ocupație, dar cu garanții solide de securitate

Planul este clar: Israelul nu va ocupa și nu va anexa Gaza. Pe măsură ce ISF va consolida controlul și stabilitatea, Forțele de Apărare Israeliene (IDF) se vor retrage treptat, în etape precise, corelate cu procesul de demilitarizare. Transferul autorității va fi realizat prin acorduri între IDF, ISF, autoritatea de tranziție și Statele Unite. În final, doar un perimetru de securitate minimal va fi menținut, până când Gaza va fi complet sigură în fața oricărei amenințări teroriste. Această formulă oferă garanții ambelor părți - siguranță pentru Israel, dar și o perspectivă reală de autonomie pentru palestinieni. Este un compromis de securitate calibrat, care răspunde simetric nevoilor ambelor părți: de apărare pentru Israel și de suveranitate progresivă pentru palestinieni; o formulă rar atinsă în istoria negocierilor din regiune.

Spre soluția celor două state, cu prudență

Pe măsură ce reconstrucția avansează și programul de reforme al Autorității Palestiniene este implementat, planul conturează, în premieră, o cale credibilă către autodeterminare și statalitate palestiniană. Este o formulă echilibrată: întâi stabilitate și dezvoltare, apoi suveranitate. Un proces gradual, dar trebuie să rămânem prudenți. Realismul etapizării procesului este cheia viabilității sale: transformarea aspirațiilor în obiective condiționate creează un mecanism de responsabilizare reciprocă între părți.

Istoria Orientului Mijlociu e plină de momente promițătoare care s-au risipit odată cu schimbarea ciclurilor mediatice. Pe măsură ce atenția lumii se va muta, inevitabil, spre alte crize, adevărata probă va fi perseverența. Să sperăm că de data aceasta pacea nu va rămâne o Fata Morgana, ci va prinde rădăcini.

Și, poate, acest succes îl va motiva pe Donald Trump să își folosească influența și capitalul diplomatic pentru o altă provocare uriașă: războiul dintre Rusia și Ucraina - o tragedie mult mai aproape de România. Dacă diplomația tranzacțională a lui Trump a produs rezultate în Orientul Mijlociu, aplicarea aceluiași model în spațiul euroatlantic ar fi un test suprem pentru eficiența sa globală.

