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CM2026. Indignare la UEFA: Ridicarea interdicției pentru cartonaș roșu „a depășit o limită”

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Foto: Facebook / UEFA
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Din articol
Blatter: „Cartonașele roșii nu se anulează în urma unor apeluri telefonice politice”

Duminică, un comunicat laconic al FIFA care anunţa că penalizarea aplicată lui Folarin Balogun, eliminat în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Bosniei-Herţegovina, a fost suspendată şi jucătorul va fi în cele din urmă eligibil să joace împotriva Belgiei, și asta la presiunea președintelui SUA Donald Trump, a stârnit un val de indignare. Luni a venit rândul UEFA să-și exprime indignarea, scrie focus.de.

Într-un comunicat, UEFA, forul de conducere al fotbalului european, a scris: „Decizia de ieri de a suspenda suspendarea automată de un meci în urma unui cartonaș roșu al lui Folarin Balogun pentru o perioadă de probă de un an a depășit o linie roșie”. Fotbalul se bazează pe reguli „care formează baza unei competiții corecte, oneste și transparente”. Uneori, scrie UEFA, regulile lasă loc de interpretare – „dar nu în acest caz”.

UEFA a continuat: „O suspendare automată de minimum un meci în urma unui cartonaș roșu nu este o decizie discreționară și nu necesită o decizie din partea unui organism competent pentru a intra în vigoare. Este un principiu consacrat în regulament care nu poate face obiectul unor excepții – cu siguranță nu în mijlocul unui turneu în care mai mulți alți jucători s-au aflat în aceeași situație și și-au ispășit suspendările în mod corespunzător”.

Decizia subminează integritatea jocului și credibilitatea competiției. „Ne exprimăm consternarea față de o decizie atât de fără precedent, de neînțeles și nejustificată”.

Blatter: „Cartonașele roșii nu se anulează în urma unor apeluri telefonice politice”

La rândul său, fostul preşedinte al FIFA, Sepp Blatter, şi-a exprimat, luni, surprinderea faţă de decizia forului fotbalistic mondial de a anula cartonaşul roşu primit de jucătorul american Folarin Balogun, în urma unui apel telefonic al lui Donald Trump către Gianni Infantino, relatează AFP.

"Cartonaşele roşii nu se anulează în urma unor apeluri telefonice politice. Ele sunt anulate pe baza regulamentelor, a probelor şi a deciziilor unor organisme independente", a scris pe contul de X fostul oficial elveţian în vârstă de 90 de ani.

"Dacă un preşedinte al SUA intervine pe lângă preşedintele FIFA, iar un jucător primeşte brusc drept de joc înaintea unui meci eliminatoriu de la Cupa Mondială, întrebarea devine inevitabilă: "Quo vadis (încotro te îndrepţi), FIFA?", a continuat fostul responsabil al fotbalului mondial.

"Fotbalul nu trebuie să devină niciodată un teren de joacă pentru puterea politică", a concluzionat Sepp Blatter, adăugând hashtag-urile #GianniInfantino şi #DonaldTrump pentru a evita orice ambiguitate.

Forţat să demisioneze în 2015 în mijlocul unui val de scandaluri, Blatter nu şi-a ascuns niciodată cuvintele în ceea ce priveşte succesorul său. În februarie anul trecut, el a deplâns în cotidianul german Bild că FIFA este "o dictatură" care "se reduce la preşedintele său".

"Trump va orchestra o cascadorie publicitară" în jurul Cupei Mondiale din 2026 şi "pentru asta, are nevoie de noul său prieten, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, deşi 'complice' ar fi un termen mai potrivit decât 'prieten'", a replicat el.

Duminică, un comunicat laconic al FIFA care anunţa că penalizarea aplicată lui Balogun, eliminat în meciul din şaisprezecimile de finală împotriva Bosniei-Herţegovina, a fost suspendată şi jucătorul va fi în cele din urmă eligibil să joace împotriva Belgiei, a stârnit un val de indignare.

Editor : M.C

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