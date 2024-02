Scene dintr-un western comic. Câteva replici din ședința PSD – PNL.

Întâlnirea decisivă pentru viitorul coaliției PSD – PNL s-a terminat înainte de a începe. La nici un minut după ce liderii celor două partide s-au așezat la masa de negociere, ecranele telefoanelor s-au aprins cu un news-alert: Nicolae Ciucă tocmai declarase că PNL trebuie să aibă candidat propriu la prezidențiale. Iritat, Marcel Ciolacu le-a arătat declarația colegilor de partid, după care i s-a adresat direct lui Ciucă: “De ce ne-ați mai chemat atunci aici?”.

Surse din cele două partide au relatat că mult-așteptatele negocieri au fost, de fapt, o discuție în cerc, în care liderii celor două partide s-au întors sistematic în același punct: cine dă președintele României. Marcel Ciolacu a cerut să fie desemnat el candidat comun al celor două partide și să fie anunțat încă de pe acum. Liberalilor li s-a oferit Primăria Capitalei și postul de premier. “Păi asta putem să vă oferim și noi”, a fost replica venită dinspre delegația PNL.

În varianta propusă de PSD, urma ca la toate scrutinele, cu excepția localelor, liberalii și pesediștii să prezinte liste comune. La alegerile locale, fiecare partid urma să-și păstreze primarii în funcție (celălalt partid să nu desemneze un candidat și să-l susțină pe cel în funcție), iar în localitățile unde edilul este de la USR sau de la un terț partid să fie numiți candidați susținuți de ambele partide.

Pentru PNL, negocierea trebuia purtată invers: întâi comasarea localelor cu europarlamentarele, apoi stabilirea candidatului la președinție, pe baza unor sondaje de opinie, realizate în luna septembrie. “Ce sens are să-l anunțăm acum pe Ciolacu drept candidat și să ne trezim în septembrie că are în sondaje sub 20 la sută?”, ar fi spus unul dintre liberalii prezenți la discuțiile de la Palatul Victoria. Replica directă a lui Marcel Ciolacu a fost că nu are încredere că PNL își va respecta promisiunile după ce își vede obiectivul atins: comasarea localelor cu europarlamentarele.

Ca la aproape toate ședințele coaliției, Mihai Tudose le-a reamintit liberalilor că le sunt datori pentru faptul că PSD a fost un partener loial de guvernare și că este dispus să comaseze scrutinul local cu cel pentru Parlamentul European și, astfel, să salveze PNL. Teza pesediștilor este că unificarea alegerilor îl salvează pe Nicolae Ciucă, întrucât un scor prost la europarlamentare îl va mătura de șefia partidului. (De fapt, și PSD e avantajat de comasare, așa cum sunt toate partidele cu un număr mare de aleși locali, iar un scor slab la europarlamentare i-ar crea probleme mari și lui Marcel Ciolacu).

În schimb, liberalii au amintit cât de corect au jucat și ei, și președintele Klaus Iohannis în relația cu PSD.

Discuțiile au devenit din ce în ce mai tensionate, iar, spre final, s-a ajuns la amenințări reciproce de campaniei electorală pe viață și pe moarte. În cele din urmă, s-a convenit reluarea discuțiilor peste o zi, timp în care fiecare dintre echipele de negociere să-și consulte partidul. De fapt, nimic nou nu poate veni din aceste consultări interne. E doar o strategie de poziționare, ca în filmele western, în care cine ezită primul pierde.