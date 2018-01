Liderul UDMR Kelemen Hunor, despre participanții la proteste: „Ce mesaj să am...bine au făcut”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a aflat luni la Oradea, unde a participat la evenimentele prilejuite de sărbătoarea Zilei Culturii Maghiare.

Şeful Uniunii a fost prezent seara la gala organizată la Teatrul Regina Maria, unde au fost premiaţi mai mulţi reprezentanţi ai minorităţii maghiare.

Până atunci, preşedintele UDMR s-a întâlnit cu primarii şi viceprimarii formaţiunii din Bihor.

Kelemen Hunor a vorbit într-o conferinţă de presă de susţinerea pe care formaţiunea o va acorda premierului propus, Viorica Dăncilă, dar şi despre protestele de sâmbătă din ţară.

Kelemen Hunor, preşedintele UDMR: „Noi încă nu am avut ocazia de a vorbi cu premierul desemnat; nu o cunoaştem, nu am stat de vorbă cu ea. (...) Şi de aceea am spus şi repet: până când nu vom discuta cu ea, nu vom vedea ce gândeşte despre viaţă, despre guvernare, despre societate, despre priorităţile momentului, nu avem cum să spunem, fiind că ar fi extrem de incorect să spui da sau să spui nu.

Cine crede că trebuie să protesteze, să iasă şi să protesteze. Ce mesaj să am... bine au făcut. Asta este libertatea.”

Redactor: Adrian Ciucuriţă

Operator: Constantin Gheorghiţă