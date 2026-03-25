Cseke Attila: UDMR nu vrea să iasă de la guvernare. Această perioadă nu se tratează cu certuri, ci cu coeziune

Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus miercuri, în judeţul Harghita, că UDMR nu intenţionează să iasă de la guvernare, subliniind că formaţiunea a semnat un protocol şi are un program de guvernare, alături de partenerii de coaliţie.

Cseke a precizat că UDMR doreşte să îşi menţină poziţia de echilibru şi îndeamnă şi pe ceilalţi parteneri din coaliţie la echilibru, în contextul unei perioade dificile atât pe plan internaţional, cât şi intern, potrivit Agerpres.

„UDMR nu vrea să iasă de la guvernare, că UDMR nu s-a angajat să iasă de la guvernare, nu de aceea am semnat un protocol de guvernare şi avem un program de guvernare în patru. Sigur, vedem poziţionările, poziţiile publice exprimate de celelalte formaţiuni, UDMR nu a exprimat şi nici nu doreşte să exprime poziţionări de acest gen, la o limită inferioară sau superioară. Noi dorim să fim la fel de echilibraţi cum am fost până acum şi îndemnăm pe toată lumea să fie echilibrat, pentru că trăim într-un context internaţional şi, dacă vreţi, şi intern, din punct de vedere financiar, greu. Şi această perioadă nu se tratează cu certuri, ci se tratează cu coeziune", a spus Attila Cseke.

În opinia reprezentantului UDMR, actuala coaliţie trebuie să continue, întrucât nu există o alternativă în acest moment.

„Sigur, discuţii, dezbateri în contradictoriu pot să aibă loc, ele trebuie să aibă loc în interiorul coaliţiei, dar din punctul nostru de vedere această coaliţie trebuie să meargă mai departe, alternativă la această coaliţie noi, astăzi, nu vedem", a mai spus Cseke.

Ministrul Dezvoltării a participat miercuri după-amiaza, în comuna Corund, la inaugurarea unei creşe construite în cadrul Programului guvernamental "Sfânta Ana".

