Actrița Marinela Chelaru a murit. Fosta membră a grupului umoristic Vouă avea 66 de ani

Marinela Chelaru Foto via gandul.ro.

Actrița Marinela Chelaru a murit la vârsta de 66 de ani, potrivit anunțurilor făcute pe Facebook producătoarea TV și prietena actriței Daniela Stoica și jurnalistul Cristi Brancu. Marinela Chelaru avusese în ultimii ani mai multe probleme grave de sănătate.

„Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în pace, Marinela Chelaru!”, a scris sâmbătă, pe Facebook, jurnalistul Cristi Brancu, după ce, anterior, producătoarea Daniela Stoica a anunțat decesul actriței printr-un mesaj foarte personal și emoționant pe contul său de Facebook. „Am zis că vin la tine, dar nu am știut să îmi fac timp, iar problemele și provocările au fost prezente. Bubule, atâta voiam… doar să te mai strâng în brațe o dată! Marinela Chelaru, te iubesc! Ai fost omul care mi-a fost alături și la bine și la greu!”, a scris Daniela Stoica.

Actrița Marinela Chelaru a fost cunoscută mai ales din programele de Revelion, prezența în grupul umoristic Vouă și apariția în diverse emisiuni TV de divertisment. Potrivit informațiilor din presa tabloidă, Marinela Chelaru se retrăsese din lumea teatrului și a filmului din cauza problemelor de sănătate, după ce în ultimii ani suferise mai multe atacuri vasculare cerebrale și fusese operată pe cord.

Potrivit site-ului specializat în filme cinemagia.ro Marinela Chelaru a jucat în circa 20 de filme de lung și scurt metraj, printre care se numără „Prea târziu”, de Lucian Pintilie, din 1996, „Restul e tăcere”, de Nae Caranfil, din 2008, „Weekend cu mama”, de Stere Gulea, din 2009 și „Și caii sunt verzi pe pereți”, de Dan Chișu, din 2012.

