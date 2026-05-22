Marco Rubio: Campania Rusiei împotriva ţărilor baltice este „îngrijorătoare”. SUA și NATO urmăresc situația

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri că Washingtonul este îngrijorat de campania Rusiei împotriva ţărilor baltice şi de riscul unei escaladări, după ce Moscova a acuzat statele din regiune că ar putea colabora cu Ucraina pentru atacuri cu drone asupra teritoriului rus. Declaraţiile au fost făcute în contextul unei serii de incidente de securitate şi încălcări ale spaţiului aerian în statele baltice membre NATO.

După reuniunea miniştrilor de externe din NATO, desfăşurată în Suedia, Marco Rubio a fost întrebat despre acuzaţiile repetate ale Rusiei din ultimele zile la adresa ţărilor baltice, Moscova sugerând, în ciuda negărilor ferme şi repetate, că acestea se pregătesc să colaboreze cu Ucraina pentru a lansa atacuri cu drone împotriva teritoriului rus.

Marco Rubio a declarat că situaţia este „îngrijorătoare”, întrucât „întotdeauna te temi de o escaladare”: „Înţelegem că aceste ţări se simt ameninţate de acest lucru, evident, din motive evidente. Aşadar, este un lucru îngrijorător, pentru că întotdeauna te temi că ceva de genul acesta poate duce la ceva mai grav, iar aceasta este întotdeauna o posibilitate”, a comentat Rubio, citat de The Guardian.

El a spus că SUA „urmăresc cu atenţie” situaţia şi „colaborează” cu NATO în această privinţă. „Suntem îngrijoraţi de acest lucru, pentru că nu vrem ca el să ducă la un conflict mai amplu care poate duce cu adevărat la ceva mult mai grav”, a subliniat şeful diplomaţiei americane.

Joi, Lituania şi Letonia au detectat drone, fiecare în spaţiul său aerian, şi au îndemnat o parte dintre locuitori să se adăpostească, în timp ce avioanele de vânătoare ale NATO au fost mobilizate pentru a intercepta aparatele, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate de acest gen în ţările baltice.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanţă asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spaţiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania şi Estonia.

Citește și Tensiuni în creștere în regiunea baltică: avertisment privind valul de incursiuni cu drone. „Vor fi tot mai multe incidente”

Kievul şi-a cerut scuze pentru aceste incursiuni şi a dat vina pe Rusia pentru bruiajul semnalelor de ghidare, ceea ce deviază dronele peste graniţe. Moscova susţine însă că Ucraina foloseşte spaţiul aerian al NATO pentru a-şi acoperi atacurile asupra Rusiei, lucru pe care Kievul, NATO şi statele baltice îl neagă cu tărie. Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat incursiunile.

Marţi, un avion de vânătoare al NATO, condus de un pilot român, a doborât o dronă suspectată a fi ucraineană deasupra Estoniei vecine, în timp ce o încălcare similară a spaţiului aerian în Lituania, miercuri, a oprit traficul aerian către capitala sa şi i-a forţat pe parlamentari să se adăpostească în subteran.

Editor : M.I.