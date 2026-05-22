Live TV

Marco Rubio: Campania Rusiei împotriva ţărilor baltice este „îngrijorătoare”. SUA și NATO urmăresc situația

Data publicării:
Sweden NATO Foreign Ministers
Marco Rubio, secretarul de stat american. Sursa foto: Profimedia Images

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri că Washingtonul este îngrijorat de campania Rusiei împotriva ţărilor baltice şi de riscul unei escaladări, după ce Moscova a acuzat statele din regiune că ar putea colabora cu Ucraina pentru atacuri cu drone asupra teritoriului rus. Declaraţiile au fost făcute în contextul unei serii de incidente de securitate şi încălcări ale spaţiului aerian în statele baltice membre NATO.

După reuniunea miniştrilor de externe din NATO, desfăşurată în Suedia, Marco Rubio a fost întrebat despre acuzaţiile repetate ale Rusiei din ultimele zile la adresa ţărilor baltice, Moscova sugerând, în ciuda negărilor ferme şi repetate, că acestea se pregătesc să colaboreze cu Ucraina pentru a lansa atacuri cu drone împotriva teritoriului rus.

Marco Rubio a declarat că situaţia este „îngrijorătoare”, întrucât „întotdeauna te temi de o escaladare”: „Înţelegem că aceste ţări se simt ameninţate de acest lucru, evident, din motive evidente. Aşadar, este un lucru îngrijorător, pentru că întotdeauna te temi că ceva de genul acesta poate duce la ceva mai grav, iar aceasta este întotdeauna o posibilitate”, a comentat Rubio, citat de The Guardian.

El a spus că SUA „urmăresc cu atenţie” situaţia şi „colaborează” cu NATO în această privinţă. „Suntem îngrijoraţi de acest lucru, pentru că nu vrem ca el să ducă la un conflict mai amplu care poate duce cu adevărat la ceva mult mai grav”, a subliniat şeful diplomaţiei americane.

Joi, Lituania şi Letonia au detectat drone, fiecare în spaţiul său aerian, şi au îndemnat o parte dintre locuitori să se adăpostească, în timp ce avioanele de vânătoare ale NATO au fost mobilizate pentru a intercepta aparatele, acesta fiind cel mai recent dintr-o serie de incidente de securitate de acest gen în ţările baltice.

În ultimele luni, Ucraina şi-a intensificat atacurile cu drone de lungă distanţă asupra Rusiei, inclusiv în zona Mării Baltice, unde mai multe drone militare ucrainene au pătruns în spaţiul aerian al statelor membre NATO Finlanda, Letonia, Lituania şi Estonia.

Citește și Tensiuni în creștere în regiunea baltică: avertisment privind valul de incursiuni cu drone. „Vor fi tot mai multe incidente”

Kievul şi-a cerut scuze pentru aceste incursiuni şi a dat vina pe Rusia pentru bruiajul semnalelor de ghidare, ceea ce deviază dronele peste graniţe. Moscova susţine însă că Ucraina foloseşte spaţiul aerian al NATO pentru a-şi acoperi atacurile asupra Rusiei, lucru pe care Kievul, NATO şi statele baltice îl neagă cu tărie. Guvernul leton a demisionat săptămâna trecută din cauza modului în care a gestionat incursiunile.

Marţi, un avion de vânătoare al NATO, condus de un pilot român, a doborât o dronă suspectată a fi ucraineană deasupra Estoniei vecine, în timp ce o încălcare similară a spaţiului aerian în Lituania, miercuri, a oprit traficul aerian către capitala sa şi i-a forţat pe parlamentari să se adăpostească în subteran.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
mario iorgulescu
2
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
3
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
4
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
umbrela in ploaie
5
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său: "Să ne arate respect!"
Digi Sport
Fabregas i-a tăiat aripile lui Chivu și i-a bătut obrazul șefului său: "Să ne arate respect!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, arata cu degetul
Mark Rutte garantează un răspuns „devastator” al NATO în cazul unui atac asupra alianței. „Angajamentul faţă de art. 5 este neclintit”
oana toiu reuniune ministrii de externe nato
Ţoiu, la reuniunea miniştrilor de Externe NATO: Când conteşti finanţarea apărării României, cu război la graniţă, faci un joc periculos
baza aeriana bagram afganistan trupe americane
De ce mută SUA trupele din Europa? Marco Rubio spune că nu este vorba despre sancțiuni
Avion F-35A Lightning II
„Vin avioanele F-35!” Polonia primește celebrele aparate de vânătoare americane. „Vești bune pentru noi, vești proaste pentru Rusia”
Exerciții militare taiwaneze.
SUA suspendă vânzările de arme către Taiwan: o achiziție de 14 miliarde de dolari este blocată. Motivul din spatele deciziei
Recomandările redacţiei
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie...
Alegeri locale parțiale în România pe 7 decembrie. Foto Getty Images
Alegerile anticipate, fără reglementări clare. Ce s-ar întâmpla dacă...
miruta 2
Radu Miruţă, atac la şeful Romarm, pe care îl acuză că a ocupat...
profimedia-0700028954
Șefa BCE avertizează că războiul din Orientul Mijlociu și scumpirea...
Ultimele știri
Consilier de stat la Cotroceni: Legea privind finanțarea ONG-urilor trebuie discutată „cu societatea civilă la masă”
Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni, oprită în perioada 26-29 mai, într-un anumit interval orar, pentru lucrări de mentenanță
Hagi a anunţat lotul pentru amicalurile cu Georgia şi Ţara Galilor. Ce nume noi a chemat selecționerul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant la pomana tatălui Mircea! Ce a făcut pentru zeci de copii: „Nu voia să se...
Adevărul
„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pro FM
Cum trăiesc astăzi cei 11 copii ai lui Bob Marley. Unii au devenit staruri mondiale după moartea artistului
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...