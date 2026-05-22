Live TV

Exclusiv „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța

Data actualizării: Data publicării:
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24

O echipă Digi24 a filmat în exclusivitate în estul Franței, în cel mai mare centru de antrenament pentru luptă urbană al Armatei Franceze, un „oraș-fantomă” construit de la zero pentru pregătirea militarilor în scenarii de război urban. În acest complex se antrenează inclusiv membri ai Legiunea Străină, iar comandanții spun că aici sunt aplicate lecții învățate din conflictele din Ucraina, Gaza, Irak și Afganistan.

Orașul construit special pentru exerciții militare este conceput astfel încât să poată simula viața unei comunități reale de aproximativ 5.000 de persoane. Complexul include spitale, școli, blocuri și numeroase clădiri în care soldații se antrenează permanent.

Chiar în timpul filmărilor realizate de Digi24 a început un exercițiu militar în care forțele aflate în clădirile din zonă trebuiau să respingă un atac inamic.

Analiștii militari spun că războiul urban va deveni una dintre principalele forme de conflict în viitor, motiv pentru care astfel de centre capătă o importanță strategică tot mai mare.

În acest centru sunt puse în aplicare tactici desprinse din conflictele recente din Gaza, Ucraina, Irak și Afganistan, unde luptele urbane au avut un rol decisiv.

Armata franceză pune la dispoziție acest oraș de antrenament și altor armate care vor să își pregătească militarii pentru scenarii de luptă urbană.

„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
Deschide galeria foto

„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24 | Poza 1 din 9
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24 | Poza 2 din 9
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24 | Poza 3 din 9
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24 | Poza 4 din 9
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24 | Poza 5 din 9
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24 | Poza 6 din 9
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24 | Poza 7 din 9
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24 | Poza 8 din 9
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24 | Poza 9 din 9
„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24
,

Comandanții centrului au declarat că aici pot fi antrenați anual aproximativ 20.000 de militari.

În complex se pregătesc inclusiv membri ai Legiunii Străine, care exersează manevre tactice pe care ulterior le folosesc în misiunile în care sunt trimiși.

Exercițiile simulează condițiile reale ale unui război urban, unde atacurile pot veni din orice direcție, iar militarii trebuie să reacționeze rapid în fața ambuscadelor și a focului venit din clădiri.

Astfel de tactici au fost observate și în războiul din Ucraina, unde forțele ucrainene au folosit metode de luptă urbană pentru a respinge trupele ruse în mai multe zone.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
1
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
mario iorgulescu
2
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
3
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
umbrela in ploaie
4
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
5
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
Pep Guardiola a semnat! Rol inedit după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat! Rol inedit după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Brüssel, Belgien, 19.03.2026: Europa-Gebäude: EU-Gipfel: Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich *** Brussels, Belgium
Macron susţine abrogarea unor edicte regale din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Ce este „Codul Negru”
harta cu stramtoarea ormuz
Franța respinge o posibilă misiune NATO pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz: „Poziţia noastră este clară”
ahmed al sharaa
Premieră pentru Damasc. Ahmed al-Sharaa, președintele Siriei, va participa la summitul G7 din Franța
Gardă Palatul Elysee
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Donald Trump.
Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, în ciuda tensiunilor cu aliații legate de războiul din Iran
Recomandările redacţiei
miruta 2
Radu Miruţă, atac la şeful Romarm, pe care îl acuză că a ocupat...
ambulanta 112
Noi informații în cazul elevului mort la școală în Bacău: un echipaj...
doicesti
CE: Proiectul reactoarelor de la Doiceşti are „importanţă strategică...
Aeronave F-16 ale Fortelor Aeriene Române
Pilotul român de F-16 care a doborât o dronă în Estonia a fost...
Ultimele știri
ANPIS a virat peste 1,2 miliarde de lei pentru alocațiile copiilor și alte beneficii sociale. Câți români au primit bani în aprilie
Influencerii politici și campaniile online, în atenția statului. Schimbări pregătite de AEP
Cum va funcționa platforma SAFE care va conecta operatorii economici cu firmele românești de apărare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Fanatik.ro
Răzvan Lucescu, gest emoționant la pomana tatălui Mircea! Ce a făcut pentru zeci de copii: „Nu voia să se...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Ce i-a spus Alisia patroanei fermei din Bihor înainte să fie omorâtă. Conversațiile secrete purtate de tânără...
Adevărul
Cristian Mungiu, acuzat de „propagandă reacționară” la Cannes, după prezentarea filmului „Fjord”, inspirat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Răzvan Lucescu a ales între PAOK și Beșiktaș!
Pro FM
Valentino, fiul lui Ricky Martin, imagini virale după ce s-a filmat într-o ipostază inedită. Fanii...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Teoria care încearcă să explice tragedia subacvatică din Maldive în care au murit cinci scafandri. Ce este...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...