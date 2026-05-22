O echipă Digi24 a filmat în exclusivitate în estul Franței, în cel mai mare centru de antrenament pentru luptă urbană al Armatei Franceze, un „oraș-fantomă” construit de la zero pentru pregătirea militarilor în scenarii de război urban. În acest complex se antrenează inclusiv membri ai Legiunea Străină, iar comandanții spun că aici sunt aplicate lecții învățate din conflictele din Ucraina, Gaza, Irak și Afganistan.

Orașul construit special pentru exerciții militare este conceput astfel încât să poată simula viața unei comunități reale de aproximativ 5.000 de persoane. Complexul include spitale, școli, blocuri și numeroase clădiri în care soldații se antrenează permanent.

Chiar în timpul filmărilor realizate de Digi24 a început un exercițiu militar în care forțele aflate în clădirile din zonă trebuiau să respingă un atac inamic.

Analiștii militari spun că războiul urban va deveni una dintre principalele forme de conflict în viitor, motiv pentru care astfel de centre capătă o importanță strategică tot mai mare.

În acest centru sunt puse în aplicare tactici desprinse din conflictele recente din Gaza, Ucraina, Irak și Afganistan, unde luptele urbane au avut un rol decisiv.

Armata franceză pune la dispoziție acest oraș de antrenament și altor armate care vor să își pregătească militarii pentru scenarii de luptă urbană.

„Orașul-fantomă” construit de francezi pentru războiul urban. Imagini în premieră, filmate de Digi24 Deschide galeria foto

Comandanții centrului au declarat că aici pot fi antrenați anual aproximativ 20.000 de militari.

În complex se pregătesc inclusiv membri ai Legiunii Străine, care exersează manevre tactice pe care ulterior le folosesc în misiunile în care sunt trimiși.

Exercițiile simulează condițiile reale ale unui război urban, unde atacurile pot veni din orice direcție, iar militarii trebuie să reacționeze rapid în fața ambuscadelor și a focului venit din clădiri.

Astfel de tactici au fost observate și în războiul din Ucraina, unde forțele ucrainene au folosit metode de luptă urbană pentru a respinge trupele ruse în mai multe zone.

Editor : Ș.A.