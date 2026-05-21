Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de Bruxelles pentru eliberarea primei tranșe

Ucraina trebuie să îndeplinească o serie de condiții pentru a primi în iunie prima tranșă de 3,2 miliarde de euro din asistența macrofinanciară a UE, parte a pachetului de 90 de miliarde.

Pentru a primi prima tranșă de sprijin bugetar din împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat de UE, Ucraina trebuie să pună în aplicare mai multe reforme, printre care prezentarea unui Cod vamal actualizat și numirea unui șef permanent al serviciului vamal.

Surse au declarat pentru European Pravda că printre condițiile pentru prima tranșă se numără cerința ca Ucraina să prezinte în Parlamentul ucrainean proiecte de lege privind măsuri fiscale cheie, precum eliminarea scutirii de TVA pentru coletele importate de valoare redusă (până la 150 de euro), precum și legislația privind impozitarea platformelor digitale, care este deja în vigoare.

O altă cerință este extinderea impozitului militar pe veniturile personale, o măsură care a fost deja aprobată de parlament și semnată de președintele Ucrainei.

De asemenea, se așteaptă ca Ucraina să:

  • adopte legislație care să sprijine dezvoltarea strategiilor sectoriale de investiții publice
  • aprobe o strategie de gestionare a finanțelor publice
  • prezinte un Cod vamal actualizat al Ucrainei Consiliului de Miniștri (guvernul ucrainean)
  • numească un nou șef permanent al Serviciului Vamal de Stat.

Pe 20 mai, Ucraina și UE au parafat un memorandum de înțelegere privind asistența macrofinanciară de 8,35 miliarde de euro în cadrul programului de împrumut al UE de 90 de miliarde de euro.

Anterior, European Pravda a aflat că Ucraina va trebui să pună în aplicare o serie de reforme legate de statul de drept și eforturile anticorupție pentru a primi o parte din sprijinul bugetar din împrumutul UE de 90 de miliarde de euro.

Surse au declarat pentru European Pravda că aceste cerințe se vor baza pe elemente ale unui plan schițat de comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, și de Taras Kachka, viceprim-ministrul Ucrainei pentru integrare europeană și euro-atlantică. Acestea se referă la reforme în domeniile statului de drept și al combaterii corupției, unde Ucraina nu demonstrează în prezent progrese suficiente.

