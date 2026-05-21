„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit România doar 3 puncte la Eurovision

Ilona Stepan, membră a juriului din Republica Moldova, a oferit noi explicații pentru punctajul controversat acordat Alexandrei Căpitănescu, concurenta României la Eurovision 2026. România a primit doar trei puncte din partea juriului de specialitate moldovean, iar acest lucru a stârnit un uriaș scandal, care a culminat cu demisia șefului televiziunii publice din Republica Moldova.

Stepan invocă aceleași argumente ca și jurnalista Victoria Cușnir, de asemenea membră a juriului Republicii Moldova pentru Eurovision 2026, și anume prestația vocală diferită a Alexandrei Căpitănescu la repetiția generală, folosită pentru notare.

„Juriul nu votează finala concursului. Juriul votează repetiția generală a concursului. Diferă foarte mult de ceea ce este a doua zi. Prestația ei, din păcate, a fost una foarte diferită de ceea ce a fost în finală. Pentru că eu am ascultat finala, mi s-a părut chiar interesant cum vor fi, cum se vor prezenta. Eu sunt muzician profesionist, pentru mine contează să văd dacă omul ăsta rezistă două concerte la rând, două prestații la rând, să se manifeste la fel de bine. Ceva s-a întâmplat la ea la repetiția generală. Cred că cel care o să dorească o poate asculta, diferența este foarte mare. Eu i-am dat locul 7, iar pentru mine primele 10 locuri sunt foarte bune”, a spus Ilona Stepan, la TVR Moldova.

România a primit doar 3 puncte din partea juriului Republicii Moldova la Eurovision 2026, deși publicul din țara vecină a oferit, de fapt, 12 puncte. Diferența dintre cele două voturi a surprins-o inclusiv pe prezentatoarea din Republica Moldova care a anunțat rezultatele. Margarita Druță a spus, într-un clip postat pe TikTok, că decizia juriului a șocat-o, mai ales în contextul în care piesa României a fost foarte apreciată de public.

