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Târguri de Crăciun în București 2026: Când se deschid, unde sunt organizate și ce atracții sunt anunțate

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Târguri de Crăciun 2026. Foto Getty Images
Târguri de Crăciun 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când se deschid târgurile de Crăciun în 2026 Când se deschid târgurile de Crăciun în alte orașe din România

Târgurile de Crăciun din București au primele deschideri anunțate pentru a doua jumătate a lunii noiembrie. Opera Comică pentru Copii va primi vizitatori din 20 noiembrie, iar evenimentul din Piața Constituției va începe pe 27 noiembrie. Accesul publicului va fi gratuit în ambele locații.

Târgurile de Crăciun sunt o tradiție a sezonului de iarnă, reunind obiceiuri locale, meșteșuguri și preparate specifice într-un cadru dedicat sărbătorilor.

Când se deschid târgurile de Crăciun în 2026

Târgul de Crăciun din Piața Constituției

Primăria Capitalei, prin AEUB - Arte și Evenimente Urbane București, organizează târgul din Piața Constituției între 27 noiembrie și 27 decembrie 2026. Intrarea va fi liberă, potrivit paginii oficiale a evenimentului.

Căsuța lui Moș Crăciun, roata panoramică, un carusel și bradul festiv se numără printre atracțiile anunțate. Programul va cuprinde concerte, spectacole și activități pentru copii, iar căsuțele vor reuni decorațiuni și obiecte realizate de meșteri și creatori locali.

Șase milioane de luminițe pe principalele bulevarde ale Capitalei

Principalele bulevarde ale Bucureștiului vor fi împodobite în această iarnă cu șase milioane de luminițe, potrivit anunțului Primăriei Capitalei. Compania Municipală Iluminat Public București a început luni, 26 octombrie, montarea instalațiilor pe care le are în depozite. Decorațiunile vor include plase și șiruri luminoase, țurțuri și globuri cu diametrul de 80 de centimetri.

„Poveste de Crăciun”, la Opera Comică pentru Copii

Grădina Operei Comice pentru Copii va găzdui târgul „Poveste de Crăciun” între 20 noiembrie și 22 decembrie 2026. Instituția anunță un decor de iarnă, colinde și spectacole, într-un spațiu dedicat familiilor cu copii.

Programul publicat prevede accesul vinerea, între orele 16:00 și 21:00, iar sâmbăta și duminica, între 10:00 și 21:00. Evenimentul va putea fi vizitat și pe 1 decembrie, precum și în zilele de 21 și 22 decembrie, în intervalul 10:00-21:00.

West Side Christmas Market, în Parcul Drumul Taberei

West Side Christmas Market este programat în perioada 26 noiembrie-27 decembrie 2026, în Parcul Drumul Taberei, potrivit informațiilor din formularul de înscriere pentru expozanți.

Pentru Piața Universității, esplanada Operei Naționale, Piața Alba Iulia și Romexpo nu au fost identificate, deocamdată, anunțuri oficiale privind organizarea târgurilor de Crăciun în această iarnă.

Când se deschid târgurile de Crăciun în alte orașe din România

Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie 2026, în Piața Mare, și va putea fi vizitat până pe 3 ianuarie 2027. Pe lângă roata panoramică și patinoar, programul include activități și ateliere dedicate familiilor cu copii. Accesul este gratuit, iar programul de vizitare este de luni până vineri, între orele 11:00 și 22:00, și în weekend, între 10:00 și 22:00.

Târgul de Crăciun din Craiova va putea fi vizitat între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. Tema ediției din acest an este „Tărâmul elfilor” și va sta la baza amenajărilor din centrul orașului, cu decoruri inspirate din universul personajelor asociate sărbătorilor de iarnă.

Târgul de Crăciun din Brașov se va desfășura în Piața Sfatului, între 27 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027. În centrul istoric vor fi amenajate căsuțe cu obiecte de artizanat și decorațiuni de sezon, organizatorii acordând prioritate meșteșugurilor și creațiilor care reflectă tradițiile locale.

Târgul de Crăciun din Timișoara va fi organizat la sfârșitul lunii noiembrie și va putea fi vizitat până pe 7 ianuarie 2027. Amenajările vor cuprinde Piața Victoriei, Piața Libertății și Parcul Central, fiecare dintre aceste spații urmând să găzduiască atracții și activități diferite.

În Piața Victoriei sunt prevăzute o roată panoramică și un carusel, alături de căsuțe cu decorațiuni, obiecte din ceramică și cadouri realizate manual. Piața Libertății va avea un carusel dublu, iar în Parcul Central vor fi amenajate patinoare și alte zone de divertisment. Astfel, evenimentul se va desfășura în mai multe puncte ale centrului orașului, cu activități pentru familiile cu copii și spații dedicate artizanilor.

Editor : C.S.

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