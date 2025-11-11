Live TV

Ilie Bolojan: Se simplifică procedurile pentru avizele ISU. Urmează și avizele de mediu

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a anunțat simplificarea procedurilor de obținere a avizelor ISU, cu termene reduse, digitalizare și reguli mai clare, fără a afecta standardele de siguranță. Este doar prima etapă, spune acesta, urmând ca și avizele de mediu să fie debirocratizate, deoarece „energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite și de birocrație”.

„Se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU. După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare şi debirocratizare a procedurilor de obţinere a avizelor ISU. Împreună cu secretarul de stat Raed Arafat m-am întâlnit azi cu reprezentaţii companiilor şi camerelor de comerţ pentru discuţii privind aceste prevederi, răspuns la dificultăţile pe care mi le-au semnalat în întâlnirile precedente”, a scris marți premierul pe Facebook.

Ilie Bolojan arată că „Ordonanţa de Urgenţă cu noile reguli va fi pusă în transparenţă decizională până la finalul săptămânii”. „Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat şi digitalizat, iar regulile clare nu vor mai lăsa loc de interpretări şi soluţii neunitare. Toate acestea fără a reduce standardele de siguranţă împotriva incendiilor”, a adăugat şeful Executivului.

Potrivit lui Ilie Bolojan, este doar prima etapă, pentru că urmează simplificarea procedurilor de obţinere a avizelor de mediu.: „Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii şi de birocraţie”.

Premierul a continuat consultările cu reprezentanții camerelor de comerț și ai retailerilor din România, discuția de marți fiind axată asupra simplificării și digitalizării procedurii de emitere a avizelor și autorizațiilor privind securitatea la incendiu, în condițiile întăririi normelor de siguranță pentru cetățeni, arată un comunicat al Guvernului. Noile reglementări vor avea și scopul de clarificare a legislației, astfel încât să existe practici unitare în implementare.

„În discuțiile avute cu mediul de afaceri au fost semnalate o serie de nemulțumiri. Unele sunt legate de procesul de avizare și autorizare privind securitatea la incendiu și de obținerea avizelor de mediu. În ceea ce privește prima temă, avem un pachet de modificări legislative pregătit pentru a reduce termenele și a fi cât mai serioși și eficienți în prevenirea incendiilor. Invit mediul de afaceri și pe toți cei interesați să vină cu propuneri în perioada de consultate publică pentru a ajunge la o variantă legislativă cât mai bună. Cât privește nemulțumirile semnalate cu privire la termenele lungi pentru emiterea avizelor de mediu, soluțiile se afla în analiza unui grup de lucru la nivelul Guvernului și le vom prezenta în scurt timp”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

La întrevederea de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan au participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, secretarul de stat Raed Arafat, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin.

Editor : M.I.

