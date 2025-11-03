Live TV

Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei

marian godina
Marian Godină. Foto: Facebook/Marian Godină

Marian Godină a sărit în apărarea jandarmului care l-a amendat pe activistul Marian Rădună, organizatorul marșului în amintirea victimelor Colectiv. Polițistul a precizat și că „cineva a făcut de râs grav Jandarmeria Română și ar trebui demis”, făcând referire la șeful instituției, care „și-a cerut scuze public fără ca măcar să afle de la firul ierbii ce a fost acolo”.

„Zilele trecute, cineva a făcut de râs grav Jandarmeria Română și ar trebui demis. Pentru cine nu știe ce s-a întâmplat, un activist a fost sancționat contravențional de un jandarm, cu ocazia marșului comemorării victimelor de la Colectiv. Activistul era organizatorul marșului. Pentru cei care nu cunosc legea, și observ că sunt mulți care nu o cunosc, dar pe facebook sunt experți, când vine vorba de comemorări, legea e ceva mai îngăduitoare, așa cum e logic să fie. Organizatorul a organizat un marș care la ora 20 s-a încheiat. Ați înțeles, da? La ora 20, marșul s-a încheiat. De la ora 10 până la ora 23 era notificată o comemorare în același loc, cu un alt organizator, care însă, la ora 23 a zis că el și-a încheiat activitatea”, a scris Godină pe platforma socială.

Polițistul a precizat că oamenii au rămas și după ora 23 la un moment de reculegere, însă la fața locului și-au făcut apariția și „oameni cu ceva steaguri”.  

„După ora 23, oamenii au rămas în continuare la un moment de reculegere, să aprindă lumânări etc. Doar că, pe acolo au apărut niște oameni cu ceva steaguri. Așa ziși suveraniști. Au zis că vor și ei să comemoreze. Să pună o lumânare. Au voie? Păi au, nu? Că suntem același popor, iar la chestiile astea nu contează deloc opțiunile politice. De altfel, oamenii nu aveau niciun fel de însemne politice, ci doar steaguri. Doar că, activistul Marian Rădună nu îi lasă, deși la o comemorare este permis accesul oricui. Filmat fiind, Marian Rădună își asumă și spune cu subiect și predicat că își asumă rolul de organizator și începe să decidă pe cine lasă acolo și pe cine nu. În momentul în care decizi cine are voie și cine nu, comemorarea se transformă într-o adunare publică”.

Conform lui Godină, jandarmul a interpretat evenimentul ca o „adunare publică” și nu ca o simplă comemorare.

„Jandarmul interpretează legea astfel și îi aplică organizatorului o sancțiune contravențională pentru depășirea orei 23 pentru ADUNARE PUBLICĂ, nu pentru comemorare. În orice caz, legalitatea procesului-verbal întocmit va fi stabilită de instanța competentă, în niciun caz de noi, care doar ne dăm cu părerea. Și, mai ales, în niciun caz de către șeful Jandarmeriei Române care și-a cerut scuze public fără ca măcar să afle de la firul ierbii ce a fost acolo”.

Referitor la conducerea Jandarmeriei Române, Godină consideră că acesta „a făcut de râs” instituția: „Șeful Jandarmeriei Române, prin faptul că și-a cerut scuze, s-a antepronunțat cu privire la un act întocmit de un subaltern. Șeful Jandarmerie Române a făcut de râs Jandarmeria Română”. 

Mai mult, polițistul a criticat reacția oamenilor care au făcut publică imaginea jandarmului.

„I-ați căutat soția la serviciu, părintii lui sunt devastați de ce au citit pe net despre copilul lor, un tânăr de 26 de ani. Să știți că voi, ăștia de vă ziceți progresiști, nu sunteți cu nimic mai buni decât ăilalți, așa zișii suveraniști. Doar că aveți mai multă școală, dar asta vă face cu mult mai răi. Jandarmule, dacă citești textul ăsta, capul sus, armata-i lungă!”.

Citește și:

Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”

Marian Rădună, despre jandarmul care l-a amendat în urma marșului Colectiv: Clar nu știa legea, poate a fost influențat și de superior

