Marian Rădună, despre jandarmul care l-a amendat în urma marșului Colectiv: Clar nu știa legea, poate a fost influențat și de superior

Foto: Digi24.ro
Organizaţii civice, scrisoare de protest

Marian Rădună, organizatorul marșului în amintirea victimelor Colectiv, a fost întrebat la Digi24, pornind de la imaginile filmate cu această ocazie, care este opinia sa în legătură cu amenda primită de la Jandarmerie.

„Sincer, cred că nu cunoștea legea”, a explicat Rădună. „Și poate că a fost pus de superiorul lui direct, nu știu sigur, presupun. În mod clar, nu cunoștea legea. Mi s-a părut că a vrut inițial să îmi spunea că vrea să aibă un dialog, dar de fapt, ați văzut pe filmare, nu a existat un dialog și dânsul era hotărât doar să-mi dea amendă și nimic altceva, fără să asculte și partea mea. Greșeala a fost de partea autorităților.

„Eu îmi doream foarte mult să povestim despre Colectiv și nu despre o eroare a unui jandarm și a șefului direct a acestuia. Mi-aș dori să vorbim mai mult, cum spuneați dumneavoastră, de lipsa spitalelor lipsa, nu știu, deciziilor politice, despre corupția care încă ucide în România. Vedem și noi. Îmi pare rău că am adus pe agenda publică, dar da, e trebuie rezolvată și această problemă și sper ca Jandarmeria Română să iasă cu ancheta curând și transparent”.

Rădună a spus și cum a fost privit de de oamenii care au participat la marș scandalul în care era implicată Oana Gheorghiu.

„Oamenii erau indignați de atitudinea domnului Grindeanu, care domn Grindeanu, dacă vă aduceți aminte, a scos în stradă vreo 600.000 de oameni, un om care era mâna dreapta domnului Dragnea, un condamnat penal. Și dacă oamenii care chiar realizează și fac lucruri pe bune în România nu schimbă România, atunci cine s-o facă? Tot vechea clasă politică, tot oamenii care dintotdeauna au fost acolo?”

Referitor la poziția Olguței Vasilescu, care a atacat-o pe Oana Gheorghiu, Rădună a spus că „Doamna Vasilescu își face numărul de a vorbit mult și de a face puțin. Despre asta vorbim, doar scandaluri. Nu evaluez eu activitatea dânsei, dar nu este ok. Noi ar trebui să promovăm și să susținem oamenii care au curajul să intre, pentru că din zona civică au intrat și oameni în zona politică și mult fug de de politică pentru că, domnule, nu e treaba mea.

Încercăm să fim decenți cum am fost și la marșa de comemorare. Noi încercăm să să nu deranjăm pe nimeni, să respectăm regulile, să să fim onești, decenți și încercăm să nu ne expunem. Poate nu știu, dar Oana a făcut un mare pas și îi mulțumim. E mare curaj să să intri într-o lume de asta așa cum este ea și are toată susținerea și chiar mă bucur tare tare mult că este acolo”.

Șeful Jandarmilor din București, schimbat din funcție la o zi după amenda de la Colectiv. Cine este noul director general pe Capitală

Organizaţii civice, scrisoare de protest

Mai multe organizaţii civice au transmis o scrisoare de protest premierului Ilie Bolojan şi ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, în care îşi arată nemulţumirea faţă de acţiunile Jandarmeriei la acţiunea comemorativă "10 ani de la Colectiv", pe care le califică drept "abuzive".

„Organizaţiile civice semnatare îşi exprimă profunda indignare faţă de acţiunile abuzive ale Jandarmeriei Române, care, în data de 30 octombrie 2025, a procedat la amendarea organizatorului evenimentului comemorativ desfăşurat la 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv. Această acţiune, desfăşurată paşnic şi demn, a avut un caracter strict comemorativ, fără conotaţii politice şi fără incidente. Participanţii au aprins lumânări, au depus flori şi au păstrat un moment de reculegere - manifestări care se înscriu în exerciţiul normal al dreptului la libertatea de întrunire garantat de art. 39 din Constituţia României şi de Legea nr. 60/1991, care exceptează adunările comemorative desfăşurate în spaţii consacrate de la obligaţia avizării prealabile. Facem precizare că spaţiul unde au fost depuse lumânările e unul consacrat comemorării tragediei de acum 10 ani”, se arată în scrisoarea postată vineri pe pagina de Facebook a organizaţiei Corupţia Ucide.

Prin urmare, spun iniţiatorii demersului, sancţionarea cu amendă a participanţilor reprezintă ''o interpretare arbitrară şi abuzivă a legii, un gest de intimidare civică şi un precedent periculos pentru libertatea de exprimare şi de întrunire în România''.

„În acelaşi timp, atragem atenţia asupra pasivităţii Jandarmeriei în faţa manifestărilor violente şi xenofobe organizate recent de grupări extremiste, care au blocat circulaţia publică, au incitat la ură şi au agresat verbal sau fizic persoane şi jurnalişti, fără intervenţia promptă a autorităţilor şi fără aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege. Această dublă măsură - severitate împotriva cetăţenilor paşnici din mişcarea civică şi toleranţă faţă de grupările violente - subminează încrederea publică în instituţiile statului şi creează impresia unui tratament preferenţial de protecţie a mişcărilor extremiste. E dramatic să constatăm că memoria victimelor de la Colectiv a fost 'onorată' de actualul regim prin amenzi şi abuzuri în pofida respectării libertăţilor democratice şi a demnităţii umane”, se evidenţiază în scrisoare.

România nu are nevoie de o Jandarmerie care să pedepsească flori şi lumânări, ci de o instituţie care protejează cetăţenii şi spiritul civic, au subliniat semnatarii scrisorii, printre care se află Federaţia Iniţiativa Timişoara, Corupţia ucide, Societatea Timişoara, Freedom House, Iniţiativa România, Grupul pentru Dialog Social, Geeks for Democracy.

Unul dintre organizatorii marşului de comemorare de la Colectiv, Marian Rădună, a anunţat, vineri dimineaţă, pe Facebook, că jandarmii l-au amendat cu 3.000 de lei pentru că evenimentul ar fi depăşit ora prevăzută în autorizaţie. Sancţionarea acestuia a stârnit un val de reacţii în rândul opiniei publice.

În acest context, şeful Jandarmeriei Române, general-maior Alin Mastan, a cerut scuze public pentru incidentul înregistrat la evenimentul de comemorare a tragediei de la Colectiv.

„Având în vedere situaţia creată la evenimentul desfăşurat seara trecută în memoria victimelor de la Colectiv, în calitate de inspector general al Jandarmeriei Române, am obligaţia morală de a face următoarele precizări. În primul rând, doresc să exprim în mod public scuze pentru incidentul produs. Deşi vorbim despre o situaţie singulară, este un moment regretabil, cu atât mai mult cu cât evenimentul avea un profund caracter emoţional şi simbolic. (...) Din această situaţie vom trage concluziile necesare şi vom învăţa lecţiile care se impun astfel încât în viitor să gestionăm astfel de momente cu mai mult echilibru”, a transmis inspectorul.

Potrivit acestuia, ''chiar dacă din punct de vedere legal au existat elemente care, în mod formal, puteau constitui temeiul aplicării unei sancţiuni contravenţionale, întrucât nu au fost respectate orele de desfăşurare prevăzute în protocolul manifestării publice, considerăm că este esenţial să avem în vedere particularităţile evenimentului''. ''Tocmai de aceea vom analiza situaţia creată şi vom dispune măsuri în consecinţă'', a dat asigurări el.

 

