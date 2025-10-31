Organizatorul marșului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Colectiv Marian Rădună a fost amendat cu 3.000 de lei de către jandarmi, pe motiv că manifestația a depășit ora 23.00 prevăzută în autorizație. El a anunțat că va contesta sancțiunea și îi va face plângere agentului constatator la Parchetul Militar. Jandarmeria Română a precizat, vineri, că a dispus verificări privind modul în care a acționat agentul constatator respectiv și va analiza dacă „măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”.

Joi seară, Marian Rădună a afișat pe contul său de Facebook, o poză cu procesul-verbal care i-a fost înmânat de jandarmul respectiv, cât și un videoclip cu discuția purtată cu acesta. Mesajul său care însoțește postarea este „Orice faptă bună este răsplătită pe măsură! Astăzi avem 3.000 RON!”.

Aproximativ 200 de persoane au participat, joi seară, la marșul de comemorare a 10 ani de la tragedia din Clubul Colectiv. În urma incendiul, care a avut loc pe data de 30 octombrie 2015, la ora 22:33, au murit 65 de tineri. Prin acest marș, oamenii au cerut dreptate şi au reclamat că nimeni nu a plătit pentru tragedia de atunci.

Într-o altă postare de vineri, organizatorul evenimentului de comemorare a 10 ani de la tragedia din Colectiv a adus explicații referitoare la amenda primită și a anunțat că va contesta sacțiunea, iar jandarmului în cauză îi va face o plângere la Parchetul Militar.

„Legat de amenda pe care am primit-o. Vă mulțumesc pentru solidaritate. O să o contest și o să-i fac plângere agentului constatator la Parchetul Militar. Lucrurile sunt foarte simple și nu o să fac justiție pe Facebook. În legea adunărilor publice Legea 60/1991 avem Articolul 3 din lege care stabilește excepții de la obligația de a declara în prealabil adunările publice, menționând manifestările culturale, artistice, sportive, religioase, comemorative și cele legate de vizite oficiale. În cazul nostru am făcut-o ca de fiecare dată pentru că-mi doresc ca participanții la evenimentele pe care le organizez să fie în siguranță și să colaborăm cu autoritățile competente”, a scris Rădună, vineri pe Facebook.

Organizatorul a adăugat că „pentru ziua de ieri au fost două adunări publice declarate și care au avut protocol”.

„O adunare care a fost la colectiv pe care a avut protocol Cristina și Marșul al cărui protocol l-am semnat eu. Tot legea 60 spune ca sunt interzise două adunări publice în același loc. Marșul avea finalitate când ajungeam noi la Colectiv, lucru care s-a și întâmplat dpdv legal, pentru că exista cealaltă adunare publică”, a completat Rădună.

El a mai spus că jandarmul respectiv a greșit, iar mult mai grav i se pare faptul că nici acesta, nici ofițerul care a coordonat acțiunea, nu cunoșteau prevederile legale

„Agentul a greșit și niciun ofițer, nici măcar cel care a coordonat acțiunea nu l-a consiliat pe lege, lucru care este mult mai grav. Să știți că în ultimii ani am colaborat excelent cu cei din Jandarmeria Română, Poliția Română, Pompieri și toți cei din Ministerul Afacerilor Interne, Romania și n-aș vrea să generalizam pentru că îi face rău societății. Învățăm și noi, învață și ei. Vă mulțumesc frumos și sper să mergeți cu copiii să povestiți despre colectiv, pentru că ne privește pe toți! Rămân cu numărul mare de participanți și cu tinerii frumoși pe care i-am văzut ieri toată ziua! Condoleanțe familiilor și schimbarea începe cu noi!”, a conchis Rădună.

Precizările Jandarmeriei Române

Jandarmeria Română a reacționat cu privire la evenimentul de joi seară și sancțiunea dată lui Marian Rădună, spunând că are „obligația morală”, de a face precizări.

Jandarmeria Română „respectă și protejează dreptul cetățenilor de a participa la adunările publice, mai ales când este vorba de adunări comemorative, așa cum a fost cazul evenimentului de ieri. În acest sens, efectuăm constant activități de pregătire ale colegilor din operativ pentru a găsi permanent posibilități de îmbunătățire a relaționării în astfel de situații, scopul fiind respectarea legii și protejarea oamenilor”, a transmis instituția.

Sursa citată mai spune că „din punct de vedere legal, există în mod formal elementele care pot constitui temeiul aplicării unei sancțiuni contravenționale, întrucât nu au fost respectate orele de desfășurare prevăzute în protocolul pentru manifestarea publică”.

„Agentul costatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului”

Jandarmeria a adăugat că agentul constatator nu a înțeles „pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului”.

”Într-adevăr, legea trebuie aplicată întotdeauna ad litteram, dar există și noțiunea de spirit al legii, care presupune înțelegerea scopului pentru care norma juridică a fost instituită – acela de a menține ordinea publică, dar și de a proteja drepturile și demnitatea cetățenilor. În acest caz, se poate aprecia că agentul constatator nu a înțeles pe deplin spiritul legii și particularitățile contextului – un eveniment de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, cu un profund caracter emoțional și simbolic”, conform sursei menționate.

Astfel, „la nivelul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române s-au dispus de urgență verificări privind modul de aplicare a sancțiunii contravenționale, urmând a se analiza dacă măsura a fost proporțională, justificată și conformă atât literei, cât și spiritului legii”.

Jandarmeria Română reamintește că „a fost și rămâne alături de toți cei afectați de tragedia din clubul Colectiv”.

„În seara producerii tragediei, jandarmii au fost prezenți la fața locului, oferind sprijin autorităților și victimelor. De-a lungul anilor, instituția a sprijinit și a asigurat ordinea publică la toate manifestările de comemorare dedicate acestui eveniment. Transmitem sincere condoleanțe familiilor care și-au pierdut persoanele dragi și compasiune celor care poartă în continuare urmele acestei tragedii”, mai spune sursa amintită.

Jandarmeria Română „garantează că, în urma verificărilor aflate în desfășurare, vor fi dispuse toate măsurile legale care se impun, în spiritul respectării legii, al echității și al respectului față de cetățeni”.

