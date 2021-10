Mărturie zguduitoare din timpul incendiului de la Constanța: Oameni juliți în genunchi se târau pe hol, alții săreau de la etaj

Persoanele externate din Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, care a fost cuprins vineri de un incendiu devastator, soldat cu șapte morți, au venit la unitatea sanitară să vadă dacă își mai pot recupera ceva din lucrurile lăsate în saloane. Oamenii au spus că au trecut printr-o experiență traumatizantă, dar au apreciat eforturile personalului medical care au i-au ajutat pe oameni să iasă din spital.

Violeta Drezaliu, pacientă în spital: "Asistenta a venit în cameră și a zis că miroase a încins și la circa, deci 2 minute au trecut până a intrat fumul în cameră. Și la geam dintr-o dată se făcea umbră. Cred că fumul, s-a ridicat fumul, se ridică, se ridică și dintr-odată a venit fumul ăsta.

Eu n-am așteptat să zică plecați, căci am fost sigură că a luat foc ceva. Am luat băiatul, am alergat pe scări, am coborât și când am venit au început asistentele să îi scoată pe... Erau câțiva care puteau să meargă pe picioare, restul erau ajutați, erau cu pampers, dezbrăcați. Unii săreau de sus, de la etaj.

Eu o să rămân șocată toată viața de fumul ăla și toată agitația, și asistentele cum țipau, oameni juliți în genunchi, cred că se târau pe hol, pe-acolo, nu știu... dar n-o să uit, n-o să uit niciodată!"

Două anchete au fost deschise după incendiul de vineri de la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, în care și-au pierdut viața 7 pacienți îngrijiți la ATI. Autoritățile încearcă să afle cauza incendiului și cine se face vinovat de tragedie.

În Spitalul de Boli Infecțioase nu mai este niciun pacient internat, toți au fost redirecționați către alte unități medicale din județ.

Personalul medical al spitalului de Boli Infecțioase a fost relocat. Rând pe rând medicii sunt audiați de procurori. Între timp, specialiștii INSEMEX Petroșani au fost chemați pentru a-i ajută pe procurori să înțeleagă de la ce a pornit incendiul.

Sadâc Zafer, procuror de caz: "Avem mai multe ipoteze, încă se fac cercetări la fața locului, este foarte mult de verificat în câmpul infracțional. Pot spune că am făcut deocamdată o investigare la fața locului de cel mult 30%."

Incendiul a curprins toate cele 7 saloane ale secției ATI, unde erau internați 10 pacienți. 3 bărbați au reușit să se salveze.

