Peste 6 milioane de români și-au făcut vacanța în țară, în 2021. Anul acesta revin cererile pentru destinații îndepărtate

Pandemia i-a făcut pe români să își viziteze mai mult țara. Peste un sfert și-au petrecut vacanțele de anul trecut în România. Din cauza restricțiilor de călătorie, destinații precum Grecia, Bulgaria și Spania au fost înlocuite cu stațiunile balneare și litoralul românesc. Numărul celor care au descoperit România a crescut cu 50% anul trecut, față de 2020, arată statisticile INS.

Cosmina Balint, jurnalist Digi24: Peste 6 milioane dintre turiștii români și-au petrecut vacanțele de anul trecut în țară. Printre cele mai vizitate zone din țară au fost litoralul, stațiunile balneare din zona de Vest a țării și stațiunile montane.

Teama de îmbolnăvire și restricțiile de călătorie au fost principalele obstacole în calea vacanțelor.

Femeie: E tentație mare spre străinătate, dar... mie personal îmi e frică să merg într-un avion să petrec atâtea ore cu masca și cu oameni care ar putea să fie infectați.

Femeie: Am avut restricțiile dure și apoi de la momentul acela al restricțiilor, până acum am ales țara noastră.

Bărbat: Este perioada asta, și spre exemplu, și revelionul nu am mai putut să îl fac în afară sau în Bulgaria, și a trebuit să aleagă în România.

Un alt argument pentru vacanțe petrecute în țară au fost voucherele, care au fost folosite în special în zone izolate sau mai puțin populare.

Cristian Bărhălescu, consultant turism: Delta Dunării care știm foarte clar că fost un magnet în această perioadă și datorită condițiilor specifice de acolo, pentru că ofereau acele condiții de distanțare fizică, acele condiții de igienă despre care se tot vorbește. Iar continuarea sunt celelalte zone ale țării către care au mers românii, stațiuni balneoclimaterice, unde au avut ceva de văzut.

Anul acesta, sunt multe cereri pentru vacanțele cât mai departe de casă. Republica Dominicană, Dubai și Maldive sunt printre cele mai dorite destinații.

Reporter: Cosmina Balint / Operatori: Cristi Ionescu, Dragoș Șerban

Editor : Liviu Cojan