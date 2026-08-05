Imagini cu doi turişti care au urcat pe munte având cu ei trotinete au fost surprinse pe platoul Bucegi şi publicate de către salvatorii montani.

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Un scurt clip video în care se vede cum doi turişti au urcat pe munte având asupra lor trotinete a fost publicat, miercuri, de către Salvamont Prahova.

În imaginile surprinse pe platoul Bucegi se vede cum unul dintre turişti încearcă chiar să se deplaseze pe trotinetă, însă terenul accidentat nu îi permite acest lucru.

„Dacă sunt bune la oraş, de ce n-ar merge şi pe Platoul Bucegi?”, au comentat salvamontiştii.

Unii internauţi au reacţionat ironic, alţii au părut să fie înţelegători cu cei doi turişti.

„Pe Jepii mici le-au încercat?!?”, a scris unul dintre ei.

„Băieţii au urcat cu telecabina ca să-şi dea drumul cu ele pe asfalt. Deci, nu e mare lucru. Dacă există asfalt pe munte, de ce să nu te dai cu trotineta, dacă nu e interzis?”, a comentat altul.

Editor : A.C.