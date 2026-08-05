Live TV

Video Cu trotinetele pe munte. Doi turiști au fost surprinși urcând pe platoul Bucegi cu vehiculele pe două roți

Data actualizării: Data publicării:
turisti trotinete pe munte bucegi
Turiștii au încercat să folosească trotinetele pe platoul Bucegi, stârnind reacții diverse în mediul online. Foto: capturi video Salvamont Prahova/ Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Imagini cu doi turişti care au urcat pe munte având cu ei trotinete au fost surprinse pe platoul Bucegi şi publicate de către salvatorii montani. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un scurt clip video în care se vede cum doi turişti au urcat pe munte având asupra lor trotinete a fost publicat, miercuri, de către Salvamont Prahova. 

În imaginile surprinse pe platoul Bucegi se vede cum unul dintre turişti încearcă chiar să se deplaseze pe trotinetă, însă terenul accidentat nu îi permite acest lucru. 

„Dacă sunt bune la oraş, de ce n-ar merge şi pe Platoul Bucegi?”, au comentat salvamontiştii. 

Unii internauţi au reacţionat ironic, alţii au părut să fie înţelegători cu cei doi turişti. 

„Pe Jepii mici le-au încercat?!?”, a scris unul dintre ei. 

„Băieţii au urcat cu telecabina ca să-şi dea drumul cu ele pe asfalt. Deci, nu e mare lucru. Dacă există asfalt pe munte, de ce să nu te dai cu trotineta, dacă nu e interzis?”, a comentat altul. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nauru Flag
1
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
Carte electronica de identitate. Inquam Photos, George Calin
2
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se...
Cum setăm aerul condiționat pe caniculă. Foto Getty Images
3
La câte grade trebuie setat aerul condiționat în timpul caniculei. Temperatura...
Major General Mykhailo Drapatyi, commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine.
4
Noul Comandant-șef al Armatei ucrainene solicită demiterea comandantului Forțelor...
mii de migranți la granița dintre Ceuta, Spania, și Maroc
5
„Dacă nu plec, nimic nu mă va salva”: Cum se explică exodul migranților din Maroc, deși...
Tragedie: a murit pe teren, după ce a fost lovit de fulger
Digi Sport
Tragedie: a murit pe teren, după ce a fost lovit de fulger
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
salvamont prahova
Accident grav în Munții Ciucaș: patru persoane rănite după ce o mașină s-a izbit de o stâncă. Intervenție dificilă a salvatorilor
campinguri inchise bihor
Paradox birocratic: cazul celor patru campinguri noi din Bihor, ridicate cu fonduri europene, care nu au fost deschise niciodată
ancheta bucegi
Filmul tragediei din Munții Bucegi. Greșeala care i-a fost fatală alpinistei care a căzut 40 de metri în gol: „Evident nu ține”
Femeie cautand pe harta obiective turistice in vacanta petrecuta in Italia
Destinația turistică din Italia unde turiștii riscă amenzi dacă se plimbă fără tricou sau în costum de baie: „Era și timpul”
salvamont
Trei turişti străini care au urcat pe munte fără echipament potrivit au fost salvaţi după o misiune de șapte ore a salvamontiştilor
Recomandările redacţiei
Energy and Economy conceptual illustration
Problema capacității de stocare a energiei în România: De ce bulgarii...
mii de migranți la granița dintre Ceuta, Spania, și Maroc
Jihadiști infiltrați printre migranții ajunși în Ceuta. Marocul pune...
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Ce schimbări propune Legea Integrității. Digitalizarea declarațiilor...
război ucraina lupte
Conflictul din Ucraina, două războaie într-unul. Calculul rece pe...
Ultimele știri
Patru mari orașe au început deja să aplice măsuri pentru limitarea consumului de curent electric. Ce va face Capitala
Spania se teme pentru exclavele Ceuta și Melilla. Cine ar sări în ajutorul Madridului în cazul unei acțiuni a Marocului
Anchetă ANSVSA: Risc epidemiologic major, după transportul ilegal a 92 de miei. Până la sosirea inspectorilor, 41 dintre ei au dispărut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Tratamentul costă aproape jumătate de milion de dolari". Detalii despre starea Alinei Pușcău, diagnosticată...
Cancan
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce...
Fanatik.ro
Cu ce mesaj special vor juca oltenii pe tricouri în meciul KuPS – Universitatea Craiova, din turul 3 al UEFA...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Ce a pățit fanul turc, care s-a dus la prezentarea lui Mohamed Salah în tricoul lui Galatasaray! Rivalii l-au...
Adevărul
„Dimineață mi-am pus plapuma”. Disperat de caniculă, un fost sportiv și-a amenajat subsolul blocului și...
Playtech
Detaliile din declaraţia de avere a Mirabelei Grădinaru. Terenurile, casele, mașinile, investițiile...
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu, după AC Milan - Inter
Pro FM
Camila Cabello s-a despărțit de iubitul miliardar, dar nu stă să plângă. A ajuns în Grecia, la plajă, și a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Orașul european superb de care mulți turiști nu au auzit. Are aproape 900 de ani de istorie, străduțe de...
Newsweek
Pensiile ar urma să crească la 1 ianuarie cu 6-8%. Ce bani în plus ar putea primi pensionarii?
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un „intrus” de mărimea planetei Pluto a provocat haos în jurul lui Neptun. Semne ale unui cataclism...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Alina Pușcău a dezvăluit că se confruntă cu o boală gravă. „Am cinci tumori. Vă rog să vă rugați pentru mine”