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Rezidenţii din Dubai vor primi reduceri și recompense dacă își invită prietenii şi familia să viziteze emiratul

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Dubai.
Dubai. Foto: Profimedia Images
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Emiratul Dubai va oferi reduceri şi beneficii de până la 700 euro rezidenţilor care îşi invită prietenii şi familia în vizită, a anunţat miercuri biroul de presă al emiratului, în contextul în care sectorul turistic se confruntă cu dificultăţi din cauza lunilor de război din regiune.

„Ministerul Economiei şi Turismului din Dubai a lansat „A Dubai Invite" (-„O invitaţie la Dubai"-n.r.) pentru a-i încuraja pe locuitori să devină ambasadori ai oraşului, găzduindu-i cei dragi până la sfârşitul lunii octombrie", se arată într-un comunicat de presă publicat pe reţeaua X, relatează AFP, citată de Agerpres.

De obicei, verile sunt un sezon slab pentru turism în Emiratele Arabe Unite, o ţară predominant deşertică, unde temperaturile pot ajunge şi la 50 de grade Celsius.

Site-ul Guvernului din Dubai precizează că rezidenţii care atrag noi vizitatori, între 20 iulie şi 31 octombrie, vor primi beneficii în valoare de peste 3.000 de dirhami (aproximativ 716 euro) sub formă de reduceri la sejururile la hoteluri sau vouchere la restaurante, parcuri de distracţii şi alte atracţii.

Locuitorii emiratului îşi pot înregistra oaspeţii pe care doresc să îi invite pe un site specializat pentru a primi aceste recompense.

Cu 19,5 milioane de vizitatori în fiecare an, Dubai este una dintre cele mai populare destinaţii din regiune şi a fost considerată mult timp un loc de joacă pentru celebrităţi din întreaga lume. Însă războiul dintre Iran şi Statele Unite, care a început cu atacurile israeliano-americane asupra Iranului la sfârşitul lunii februarie, a pătat imaginea de stabilitate a petro-monarhiilor din Golf.

Aceste monarhii, aliate ale Statelor Unite, sunt în mod regulat vizate de Iran ca represalii pentru bombardamentele americane de pe teritoriul său.

La începutul războiului, când sezonul turistic era la un moment de vârf, Emiratele Arabe Unite au fost cele mai afectate de rachetele şi dronele iraniene care au lovit hotelurile, în special pe insula artificială The Palm şi pe emblematicul complex hotelier Burj Al Arab, provocând fuga turiştilor.

Deşi Emiratele Arabe Unite nu au fost afectate de recenta reluare a ostilităţilor, pe 7 iulie, şi în pofida revenirii câtorva turişti după armistiţiul din aprilie, clientela hotelurilor rămâne una predominant locală, au declarat pentru AFP surse din sectorul turismului.

În luna mai, Guvernul local a alocat 400 de milioane de dolari (350 de milioane de euro) pentru a ajuta întreprinderile din sectorul turismului să atenueze consecinţele războiului, după un prim pachet de ajutor, în valoare de peste 270 de milioane de dolari (236 de milioane de euro), la sfârşitul lunii martie.

Editor : M.B.

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