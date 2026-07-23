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Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului: „Eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici”

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Premierul Ilie Bolojan, Foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, despre întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, în Italia, că, în general, „eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici”, refuzând să comenteze mai mult pe acest subiect.

Ilie Bolojan a fost întrebat cum vede întâlnirea dintre fostul premier Marcel Ciolacu şi Ionel Arsene, care este condamnat şi dat în urmărire generală.

„Mă duceţi într-o zonă din asta în care n-aş vrea să mă duc. Dar vă pot spune că, aşa în general, eşti ceea ce faci, nu ceea ce zici”, a comentat premierul, într-o conferință de presă.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, despre imaginile în care apar preşedintele CJ Buzău, social-democratul Marcel Ciolacu şi condamnatul Ionel Arsene, la masă, în Italia, că fiecare răspunde de ceea ce face, iar dacă Marcel Ciolacu va răspunde pe acest subiect, e foarte bine, şi îl îndeamnă să o facă.

Hotnews.ro a publicat, miercuri, fotografii de la întâlnirea lui Marcel Ciolacu şi Ionel Arsene – care au petrecut câteva zile împreună la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Editor : Ș.R.

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