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Reacția lui Marcel Ciolacu după doborârea dronei în județul Buzău

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Marcel Ciolacu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Președintele Consiliului Județean Buzău, Marcel Ciolacu, a transmis vineri că intervenția Forțelor Aeriene Române, care au doborât o dronă ce a pătruns în spațiul aerian al României, în apropierea comunei Padina, a fost „promptă și pe deplin justificată”, subliniind că aparatul a fost neutralizat într-o zonă nelocuită, fără a pune în pericol populația.

„Astăzi, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost interceptată și doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, județul Buzău. Mă bucur că intervenția Forțelor Aeriene Române a fost una promptă și pe deplin justificată. Faptul că acțiunea s-a desfășurat într-o zonă nelocuită a permis neutralizarea țintei fără niciun risc pentru populație. Potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Apărării Naționale, autoritățile competente desfășoară în continuare cercetări la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor acestui incident. Cel mai important este că nu au existat victime sau pagube, iar siguranța cetățenilor nu a fost pusă în pericol”, a transmis Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook.

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Potrivit Ministerului Apărării Naționale, autoritățile continuă cercetările în zona în care drona a fost doborâtă pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.

Incidentul a avut loc vineri, după ce o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană Fetești a interceptat și a doborât, cu o rachetă, drona care pătrunsese în spațiul aerian al României. Aparatul a fost neutralizat deasupra unei zone nelocuite din apropierea comunei Padina, astfel încât nu au existat victime și nici pagube materiale.

Citește și: Nicușor Dan: Un avion F-16 a doborât o dronă în spațiul aerian românesc. Precizările MApN

Editor : A.D.

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