Ciolacu: Președintele nu îl poate demite pe Cîțu, dar îi poate cere demisia. Nu cred că este necesară o moțiune de cenzură

Marcel Ciolacu cere în continuare plecarea lui Florin Cîțu din fruntea Executivului. Președintele PSD îl include în ecuație pe Klaus Iohannis, despre care spune că „nu îl poate demite pe Cîțu, dar îi poate cere demisia”. Ciolacu este de părere că nu e necesară o moțiune de cenzură, dar a spus că va discuta cu liderii social-democrați și vor decide apoi.

„Președintele se face că nu vede legea. Nu îl poate demite, dar îi poate cere demisia. Dacă ar fi fost Tudose sau Grindeanu, ce s-ar fi întâmplat și ce ați fi auzit? „Penalii să plece”. Mă întreb unde sunt domnii Barna și Cioloș să întrebe de penali în funcții publice. Cum a avut acces la informații secretizate prim-ministrul care a făcut închisoare? Când nu spui că ai săvârșit o faptă penală, nu se numește că e tăinuire? Cîțu este un infractor internațional. E treaba statului român să îl întrebe? A tăinuit o infracțiune”, a declarat Marcel Ciolacu la B1.

„Nu ai dreptul de acces la informații clasificate dacă ești infractor. Unde e președintele care ieșea de trei ori pe zi să ceară fără penali în funcții publice. De 48 de ore președintele nu îi cere demisia lui Cîțu. Nu cred că este necesară o moțiune de cenzură. Dar voi discuta cu liderii partidului peste 10 zile, când vom avea și ședința grupurilor parlamentare și vom decide”, a adaugat președintele PSD.

Cîțu: „Am făcut o greşeală acum 20 de ani”

Premierul Florin Cîţu a confirmat miercuri că în urmă cu 20 de ani a fost amendat contravenţional în Statele Unite ale Americii pentru conducere sub influenţa alcoolului, afirmând că a fost o greşeală pentru care a plătit foarte scump, fiind obligat la vremea aceea să îşi vândă maşina şi să circule ca pieton timp de un an.

Cîţu a fost întrebat, la finalul şedinţei de guvern, cum comentează informaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora în anul 2000, în SUA, a fost „închis” două zile pentru că ar fi condus „sub influenţa drogurilor sau a alcoolului”.

„Da, acum 20 de ani a fost vorba de un DUI (driving under the influence), este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. (...) Este o contravenţie. Am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Cîţu, într-o conferinţă de presă.

Editor : Liviu Cojan