Bolojan a vorbit la telefon cu premierul Kazahstanului: România are un interes direct în funcționarea neîntreruptă a conductei cu țiței

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat cu prim-ministrul Kazahstanului, Olzhas Bektenov, tema centrală a discuției fiind aprovizionarea României cu țiței. „Pentru țara noastră, funcționarea neîntreruptă a acestei rute de transport este importantă atât pentru activitatea rafinăriei Petromidia, cât și pentru stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere”, a scris Bolojan pe Facebook.

„Astăzi am discutat cu prim-ministrul Kazahstanului, Olzhas Bektenov, despre securitatea aprovizionării României cu țiței și despre funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), o infrastructură esențială pentru exporturile de țiței din Kazahstan și pentru securitatea energetică a sud-estului Europei”, a scris Bolojan.

Peste jumătate din importurile de țiței ale României provin din Kazahstan. Acesta este transportat prin conducta CPC până în portul Novorossiisk, unde este încărcat pe petroliere și livrat către România.

Cea mai mare parte a țițeiului importat este procesată la rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol - KMGI, care deține peste 40% din capacitatea națională de rafinare și este unul dintre principalii furnizori de carburanți de pe piața românească.

„În ultimele zile, atacurile cu drone din Marea Neagră au afectat operațiunile de transport maritim din apropierea infrastructurii CPC, provocând perturbări temporare ale transportului de țiței. Autoritățile din Kazahstan au luat măsuri pentru a gestiona situația și pentru a restabili fluxurile de export.

În acest context, relația României cu Kazahstanul are o importanță strategică, atât pentru asigurarea aprovizionării cu țiței, cât și pentru menținerea stabilității pieței interne a carburanților”, a spus premierul Bolojan.

Premierul român i-a mulțumit premierului Bektenov pentru eforturile depuse în menținerea fluxului de țiței către România, în ciuda dificultăților recente și împreună au decis să condamne „atacurile asupra infrastructurii energetice critice”. De asemenea, cei doi au spus că vor acționa împreună pentru prevenirea unor astfel de incidente.

„Pentru țara noastră, funcționarea neîntreruptă a acestei rute de transport este importantă atât pentru activitatea rafinăriei Petromidia, cât și pentru stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere”, a mai spus Bolojan. „Vom continua colaborarea cu Kazahstan și cu partenerii europeni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu țiței și funcționarea în siguranță a infrastructurii energetice critice”.

Premirul interimar Ilie Bolojan i-a adresat premierului Olzhas Bektenov invitația de a efectua o vizită oficială în România.

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Editor : Sebastian Eduard