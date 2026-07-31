PSD poartă negocieri pentru a strânge o majoritate parlamentară în vederea învestirii unui eventual guvern condus de Sorin Grindeanu, potrivit unor surse Digi24. Social-democrații ar încerca să obțină sprijin atât din partea grupurilor parlamentare mici și a neafiliaților, cât și a unor parlamentari PNL care îl contestă pe Ilie Bolojan.

Potrivit calculelor, PSD ar putea ajunge la aproximativ 238 de voturi dacă ar beneficia de susținerea tuturor grupurilor neafiliate, a grupului minorităților naționale, a UDMR și a unei părți dintre liberalii nemulțumiți de actuala conducere a partidului. Pragul necesar pentru învestirea unui guvern este de 233 de voturi.

Conform acelorași surse, negocierile purtate de social-democrați se desfășoară pe două direcții. Pe de o parte, PSD încearcă să convingă parlamentari din grupurile mici și dintre neafiliați să susțină un viitor Executiv.

Pe de altă parte, formațiunea ar avea nevoie și de sprijinul grupului coordonat de fostul premier Victor Ponta. Acesta conduce unul dintre cele mai numeroase grupuri parlamentare din afara partidelor tradiționale, format din parlamentari proveniți din SOS România, POT și AUR, care și-au părăsit ulterior formațiunile.

În paralel, social-democrații ar purta discuții și cu parlamentari liberali care contestă conducerea lui Ilie Bolojan. Printre aceștia s-ar afla și susținători ai fostului candidat Adrian Veștea pentru conducerea PNL, care ar putea vota un guvern propus de PSD.

UDMR nu ar intenționa să facă parte dintr-un eventual guvern minoritar condus de PSD, însă ar fi dispus să îl voteze în Parlament, în anumite condiții. Negocierile ar viza atât susținerea la votul de învestitură, cât și ocuparea unor funcții din eșaloanele doi și trei ale administrației. Aceleași surse susțin însă că UDMR nu dorește să fie asociat cu un executiv care și-ar asigura majoritatea prin voturile SOS România sau AUR. Tocmai din acest motiv, formațiunea ar prefera să rămână în afara Guvernului, chiar dacă ar decide să îi ofere sprijin parlamentar.

Începutul toamnei ar putea reprezenta momentul-cheie pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Atunci parlamentarii se vor întoarce din vacanță, iar PSD ar putea încerca să valorifice negocierile purtate în această perioadă.

Un alt element care ar putea influența calendarul politic este evoluția Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Sursele citate susțin că un eventual eșec în îndeplinirea jaloanelor asumate de România ar putea afecta poziția premierului Ilie Bolojan și ar accelera negocierile pentru formarea unei noi majorități parlamentare.

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