„Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât, la finalul acestui an, ne vom respecta angajamentele şi vom respecta ţinta de deficit”, a spus premierul după şedinţa de Guvern.

„Am avut în această seară o ultimă şedinţă de guvern din anul acesta. Şi după şase luni de guvernare şi la final de an, se cuvine să fac câteva aprecieri legate de acest an. Când am ajuns la Palatul Victoria, am avut trei obiective importante, să facem ordine în finanţele publice, să guvernăm cât mai bine şi să o facem cu respect pentru cetăţenii ţării noastre”, a spus premierul la Palatul Victoria.

El a arătat că „a preluat guvernarea într-un moment dificil pentru România”.

„Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene şi să ne pierdem în crederea pieţelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste pieţe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului. În acele condiţii, a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile, pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă faţă acestor reforme şi să ducă greu. Creşterea TVA-ului, eliminarea unor sporuri salariale, îngheţarea unor venituri au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci, pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici şi dăm semnale de reducerea deficitului”, a arătat premierul.

Şeful Executivului a mai spus că al doilea pachet de reforme a avut ca scop reducerea unor cheltuiale ale statului, care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci şi nedreptăţi istorice pe care societatea românească le reclama de mulţi ani.

„Am abordat problema pensiilor magistraţilor, acolo unde valoarea pensiilor, dar şi vârsta de pensionare, erau percepute de români ca fii nedrepte faţă de multe categorii sociale. Aşteptăm decizia CCR în perioada următoare care să clarifice aceste aspect”, a explicat el.

Bolojan a subliniat că în domeniul apărării a respectat toate angajamentele internaţionale legate de buget şi foarte important a accesat programul SAFE, care ne permite atât o dotare bună a trupelor noastre, dar şi deficite bugetare controlate pentru că acest credit se eşalonează pe mulţi ani de zile.

„Am abordat finanţarea sănătăţii, acolo unde în ultimii ani s-au cheltuit mulţi bani, dar pacienţii nu vedeau transformările care să le crească satisfacţia şi încrederea în sistem. Azi cheltuim mai judicios banii care pleacă spre sănătate, cu efecte benefice pentru mulţi pacienţi”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a mai anunţat că Guvernul a făcut modificări importante în fiscalitatea din România, unde „aveam mai degrabă excepţii şi posibilităţi de optimizări decât reguli fiscal”.

„Am atacat şi problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susţineam prin subvenţii de mulţi ani din banii românilor. Începem să facem ordine şi în acest sector”, a afirmat Bolojan.

„Vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ne l-am propus. Am reuşit să ţinem în frâul cheltuielile şi se cuvine să le mulţumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un guvern, ci pentru ca România să redevine o ţară care să ştie să-şi folosească banii cu responsabilitate şi cu folos pentru cetăţenii ţării noastre”, a mai spus premierul.

„Am reuşit, prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea în faţa creditorilor noştri, în faţa pieţelor. Asta înseamnă că ne-am împurmutat mai ieftin şi deja în această toamnă achităm dobânzi mai mici faţă de cele pe care le plăteam la începutul anului”, a completat el.

„Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite”, a spus şeful Executivului în ultima şedinţă de Guvern din acest an.

El a menţionat că anul acesta „a achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare pentru constructorii din România”.

„Intrăm anul viitor fără datorii asigurând atât accesarea fondurilor europene cât şi plata constructorilor şi garantând investiţiile pentru anul următor”, a afirmat el.

Premierul Ilie Bolojan a sublliniat că pentru anul următor, a obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare pentru continuarea reformelor, el arătând că avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale. Premierul a mai spus că acordul prevede o reducere a cheltuielor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum şi o reducere a subvenţiilor pe care le primesc partidele politice. El a mai afirmat că nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii ţării noastre.

„Tot pentru anul următor, am obţinut un acord politic în coaliţia de guvernare să continuăm reformele”, a spus şeful Executivului, la finalulultimei şedinţe de Guvern din 2025.

Ilie Bolojan a menţionat că „avem nevoie de o reformă atât a administraţiei locale cât şi a celei centrale şi de un aparat administrativ care să răspundă nevoilor cetăţeanului şi să furnizeze servicii de calitate şi la timp”.

„Acordul de coaliţie prevede şi o reducere a cheltuielor parlamentarilor, lucru care a fost pus în practică, precum şi o reducere a subvenţiilor pe care le primesc partidele politice. Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România, dar dacă păstrăm cursul stabilit pentru anul acesta, anul 2026 ar trebui să fie unul mai bun pentru toţi cetăţenii ţării noastre”, a dat asigurări premierul.

„La final de an, se cuvine să le urez tuturor românilor să avem parte de un an mai bun decât anul acesta. La mulţi ani, dragi români, la mulţi ani România, multă sănătate tuturor! Vă mulţumesc foarte mult!”, a spus şeful Executivului în final.

Editor : Liviu Cojan