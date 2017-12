Mesajul lui Băsescu pentru Tăriceanu

Fostul preşedinte Traian Băsescu i-a transmis, vineri seară, un mesaj preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, în care afirmă că îşi asumă „bunele şi relele mandatelor” sale. „Am construit un stat pe care nu v-aţi mai putut urina”, i-a spus Băsescu lui Tăriceanu, într-un mesaj postat pe Facebook.

„Dragă Căline, eu îmi asum bunele şi relele mandatelor mele! Domnul Călin Anton Constantin Popescu Tăriceanu atacă, nici mai mult, nici mai puţin, folosirea instituţiilor statului în lupta politică în timpul mandatului meu. Greşit! Eu nu am folosit niciodată instituţiile statului în lupta politică. Nu susţin că am reuşit să construiesc un stat perfect, dar, cu certitudine, am construit un stat pe care nu v-aţi mai putut urina”, este mesajul postat pe pagina oficială de Facebook a fostului preşedinte Traian Băsescu.

Acesta afirmă că „mai trebuie făcute multe pentru ca statul să fie perfect”.

„Continuaţi voi, cei care astăzi sunteţi la putere, să-l perfecţionaţi (sau ai fost cumva şi tu prim ministru cam patru ani în timpul mandatelor mele?) şi trageţi la răspundere pe cei care, eventual, au făcut abuzuri în timpul mandatului meu. Dar, aveţi grijă, nu distrugeţi ce s-a construit, ci faceţi lucrurile mai bine”, mai scrie Băsescu.

Călin Popescu Triceanu a declarat, vineri, că preşedintele Klaus Iohannis are aceleaşi „metehne” ca ale fostului preşedinte Traian Băsescu pentru intimidarea adversarilor politici.

Sursa: News.ro