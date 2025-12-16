Live TV

Ministrul Muncii, Florin Manole, vine azi la Digi24

BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Florin Manole, ministrul Muncii / Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Majorarea salariului minim pe economie, de la 1 ianuarie 2026, s-a transformat în ultimele săptămâni într-o veritabilă bătălie de voințe între PSD și premierul Ilie Bolojan. Liderii social-democrați insistă că acest venit trebuie majorat, indiferent de problemele pe care decizia le pune patronilor de mici afaceri. Ilie Bolojan se opune, din cauza situației precare a economiei, care nu permite ca statul să cheltuiască peste sumele din acest an. Ce soluții vede ministrul Muncii? Florin Manole vine la Digi24, de la ora 21:00.

Decizia privind majorarea salariului minim pe economie trebuie luată până la Crăciun, spune premierul Ilie Bolojan, care vrea să înghețe aceste venituri în 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, insistă ca decizia să fie luată ținând cont de criterii referitoare la calitatea vieții, și mai puțin de cifrele seci din economie. O bătălie care trece dincolo de aceste personaje, la principalele partide din România, și care amenință stabilitatea Coaliției de guvernare.

Cât de mic e salariul minim din România față de alte țări UE, ca putere de cumpărare? Este această decizie cuiul lui Pepelea, ce riscă să arunce în aer stabilitatea politică din România? Cum explică ministrul Muncii sutele de mii de euro irosite anual prin decizia unui predecesor, pentru un sediu desființat acum un an? Cum reduce ministerul Muncii 10% din cheltuieli, anul viitor, fără să dea pe nimeni afară? Forin Manole vine la Digi24 și va răspunde întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu de la ora 21:00, la Jurnalul de Seară.

