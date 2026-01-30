Un ofițer britanic de la serviciul de imigrări s-a dovedit a fi chiar el un migrant care a intrat ilegal în Regatul Unit

Un ofițer angajat la serviciul de imigrări din Regatul Unit a fost descoperit că era el însuși un imigrant ilegal și acum se confruntă cu acuzații penale grave pentru furtul de la migranții care sosesc în Marea Britanie cu bărci mici peste Canalul Mânecii, au raportat jurnaliștii din Marea Britanie.

Este vorba de Besmir Matera, în vârstă de 36 de ani, care este acuzat, împreună cu alți patru ofițeri de imigrare, de conspirație în vederea comiterii de furturi.

Potrivit procuraturii, aceștia sunt suspectați că au primit bani de la migranții care au ajuns la Dover după ce au fost salvați din bărci pneumatice în Canalul Mânecii în perioada 2021-2022.

Matera se confruntă, de asemenea, cu acuzații suplimentare de intrare ilegală în Regatul Unit între 2003-2004, utilizarea unei identități false într-o cerere de azil, precum și deținerea de documente false, inclusiv pașapoarte și permise de conducere, în diferite momente între 2011 și 2022.

Potrivit actului de acuzare, Matera a intrat în Marea Britanie la vârsta de 14 ani, într-o excursie școlară, și a fost ulterior dat dispărut în Brighton după ce colegii săi din Albania s-au întors acasă. El le-a spus autorităților că era din Kosovo.

Procurorul Rosalind Earis a declarat în fața Tribunalului Magistraturii din Westminster că inculpații lucrau într-o echipă specială de imigrare, care se ocupa de migranții care soseau cu bărci mici, și că aceștia ar fi colaborat pentru a fura sume importante de bani din bunurile personale ale migranților și a le împărți între ei.

În total, șase ofițeri au fost acuzați în acest caz, iar toți au fost suspendați din funcție.

Aceștia au fost eliberați pe cauțiune și vor compărea pe 26 februarie la Southwark Crown Court pentru o audiere preliminară.

Editor : A.R.