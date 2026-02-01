Live TV

Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA: „Națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui”

Data publicării:
Iran Holds Presidential Runoff Election
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Getty Images

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că, dacă SUA ar ataca Iranul, acest lucru ar duce la un conflict regional, a raportat duminică presa de stat, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran, relatează Reuters.

Statele Unite și-au consolidat prezența navală în Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a amenințat în repetate rânduri Iranul cu intervenția militară dacă nu va accepta acordul nuclear sau nu va înceta uciderea protestatarilor.

„Trump spune în mod regulat că a adus nave (...) Națiunea iraniană nu se va lăsa intimidată de aceste lucruri, poporul iranian nu se va lăsa influențat de aceste amenințări”, a declarat Khamenei. „Nu suntem inițiatorii și nu vrem să atacăm nicio țară, dar națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui”, a mai adăugat el.

O soluție diplomatică rămâne în discuție, Teheranul afirmând că este pregătit pentru negocieri „corecte” care nu urmăresc să îi limiteze capacitățile defensive.

Marina SUA are în prezent șase distrugătoare, un portavion și trei nave de luptă în regiune.

Protestele, care au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie din cauza dificultăților economice, dar s-au transformat în cea mai gravă provocare politică pentru Republica Islamică de la înființarea sa în 1979, s-au potolit acum după represiune.

Conform cifrelor oficiale, numărul morților în urma tulburărilor se ridică la 3.117, în timp ce grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat duminică că a verificat până în prezent moartea a 6.713 persoane. Reuters nu a putut verifica independent aceste cifre.

Khamenei a comparat protestele cu o „lovitură de stat”, afirmând că scopul „răzvrătirii” era de a ataca centrele care guvernează țara, a raportat presa de stat.

Citește și:

Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică

De ce răspunsul Iranului la un atac militar al SUA ar putea fi diferit de data aceasta (Analiză BBC)

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
1
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor...
guvern
2
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile...
sediu si sgila CJUE
3
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE, pentru că nu a închis și nu...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
4
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
FOTO Instagram / Adriana Georgescu
5
Stenograme în cazul avocatei care lua mită: „Sorin Grindeanu are hobby-ul să toarne la...
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Boris Pistorius
Ministrul german al Apărării susține că situația NATO amintește de o criză a unei căsnicii de 20 de ani: „Fuga sau lupta”
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
donald trump pe scara avionului
Donald Trump susține că Washingtonul ar putea ajunge la un acord cu Havana: „Trăiau din banii şi petrolul Venezuelei”
Donald Trump
Trump vrea un Arc de Triumf uriaș în capitala SUA: Aș vrea să fie cel mai mare
protestatar Iran
Iranul declară „teroriste” armatele europene, după măsurile UE împotriva Gardienilor Revoluţiei
Recomandările redacţiei
barbat care se fereste de viscol
Alerte de vreme severă în România: urmează ninsori, viscol și ger în...
Cum vrea Europa să scape de dependența periculoasă de tehnologia de internet a SUA
Riscul unui blackout digital: cum vrea Europa să scape de dependența...
concediu medical-gettyimages
Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cronici...
Iulia Timosenko-MFAX
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia...
Ultimele știri
A fost descoperită o nouă planetă potențial locuibilă la 146 de ani-lumină distanță: „Un exemplu clasic de tranzit”
Mărturia femeii care a descoperit rămășițele umane în Slobozia: „Am văzut o bucată de carne care părea a fi un picior”
Descoperire macabră: posibile rămășițe umane găsite lângă o casă din Slobozia. Polițiștii verifică 120 de hectare cu drone și câini
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unde trebuie să călătorești în 2026, în funcție de zodie. Destinația care îți poate schimba viața
Cancan
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit totul despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „A fost totul secret până a aflat...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii...
Adevărul
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
Și de data asta! Femeia cu 12 ani mai mare decât Carlos Alcaraz a făcut anunțul
Pro FM
A$AP Rocky, stânjenit de tradiția impusă de Rihanna de sărbători. Refuză să publice pozele: „Copiii mei...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
„România nu e ce ne-am așteptat” - familia care a renunțat la Germania și vrea să locuiască în Grecia. Ce...
Newsweek
Cum a ajuns eliminarea CASS la pensie pe masa Înaltei Curți? Miza: 1.000.000.000€ restituți pensionarilor
Digi FM
Dorian Popa, de nerecunoscut după ce a slăbit și s-a operat la nas. Fanii au reacționat imediat: „Dorian nu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, sincer despre cele patru divorțuri: „Căsnicia este o artă învățată. Trebuie să muncești la ea”
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”