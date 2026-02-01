Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA: „Națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că, dacă SUA ar ataca Iranul, acest lucru ar duce la un conflict regional, a raportat duminică presa de stat, pe fondul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran, relatează Reuters.

Statele Unite și-au consolidat prezența navală în Orientul Mijlociu după ce președintele Donald Trump a amenințat în repetate rânduri Iranul cu intervenția militară dacă nu va accepta acordul nuclear sau nu va înceta uciderea protestatarilor.

„Trump spune în mod regulat că a adus nave (...) Națiunea iraniană nu se va lăsa intimidată de aceste lucruri, poporul iranian nu se va lăsa influențat de aceste amenințări”, a declarat Khamenei. „Nu suntem inițiatorii și nu vrem să atacăm nicio țară, dar națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui”, a mai adăugat el.

O soluție diplomatică rămâne în discuție, Teheranul afirmând că este pregătit pentru negocieri „corecte” care nu urmăresc să îi limiteze capacitățile defensive.

Marina SUA are în prezent șase distrugătoare, un portavion și trei nave de luptă în regiune.

Protestele, care au izbucnit la sfârșitul lunii decembrie din cauza dificultăților economice, dar s-au transformat în cea mai gravă provocare politică pentru Republica Islamică de la înființarea sa în 1979, s-au potolit acum după represiune.

Conform cifrelor oficiale, numărul morților în urma tulburărilor se ridică la 3.117, în timp ce grupul pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a declarat duminică că a verificat până în prezent moartea a 6.713 persoane. Reuters nu a putut verifica independent aceste cifre.

Khamenei a comparat protestele cu o „lovitură de stat”, afirmând că scopul „răzvrătirii” era de a ataca centrele care guvernează țara, a raportat presa de stat.

