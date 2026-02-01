Live TV

Video Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cronici protestează: „Înseamnă pâinea pe o săptămână”

Noi reguli de azi pentru plata concediilor medicale. Prima zi nu va mai fi plătită, iar modul de calcul al indemnizației se modifică în funcție de durata concediului. Măsura afectează inclusiv pacienții cronici, care au depus o petiție prin care cer să fie exceptați. De asemenea, critici vin și din partea sindicaliștilor Cartel Alfa, care au cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională.

Modificările schimbă modul în care se va calcula indemnizația pentru concediul medical, în funcție de durată. Astfel, pentru șapte zile, indemnizația este de 55% din baza de calcul, pentru perioada între 8 și 14 zile procentul ajunge la 65%, iar pentru concedii de peste 15 zile, indemnizația urcă la 75%. Angajatul nu doar că pierde complet prima zi, dar și restul zilelor sunt plătite parțial, în special în cazul concediilor scurte.

Măsura îi afectează inclusiv pe pacienții cronici. Aceștia susțin că noile modificări îi afectează pe cei care urmează tratamente recurente în spital și pot duce la pierderea a până la două salarii pe an. Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, a explicat la Digi24:

„Cerem ca munca noastră, cei care doresc să muncească și marea majoritate doresc, să nu fie penalizată de Guvern. Noi avem nevoie de aceste concedii lunare, bilunare sau la 20 de zile avem nevoie de două săptămâni. Deci chiar avem nevoie de ele pentru a efectua tratamente. Vom contesta măsura în instanță, cât și în medii europene”, a explicat acesta.

Petiția, semnată de 34 de asociații

Cezar Irimia susține că măsura nu se aplică în alte state din Europa și că este un caz unic în România: „În orice caz nu se aplică asemenea practică pentru pacienții cronici. Suntem pedepsiți pentru impotența aplicării legii a celor care trebuie să vegheze la bunul mers al sistemului sanitar. Nu avem concedii false și suntem penalizați pentru greșeala altora. La nivel european nu se întâmplă așa ceva”.

Petiția este semnată de 34 de asociații, după ce săptămâna trecută s-au întâlnit la Ministerul Sănătății cu ministrul Alexandru Rogobete. Aceștia susțin că noile modificări afectează „pâinea pe o săptămână, un medicament cumpărat sau o factură neplătită”. De asemenea, Cezar Irimia a precizat că va sesiza și Comisia Europeană dacă nu se ajunge la o soluție.

„Domnul ministru ne-a promis că încearcă în Guvern să anuleze măsura pentru pacienții cronici, pentru cei cu concedii repetitive, că nu e normal. Se pare că nu a avut câștig de cauză și de asta am făcut petiție. Suntem peste trei milioane de pacienți cronici care vor semna, poate nu toți, dar marea majoritate și nu ne vom opri la această petiție. Dacă în două săptămâni nu primim răspuns, ne vom adresa instanțelor europene și comisarului pe sănătate la nivel european și Comisiei Europene.”

Critici vin și din partea sindicaliștilor Cartel Alfa, care au cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională, contestând neplata primei zile de concediu medical. Sindicaliștii subliniază că dreptul la protecție socială în caz de boală nu poate fi condiționat, diminuat sau transformat într-un instrument de disciplinare bugetară.

Actul normativ contestat introduce, indirect, o zi de concediu medical neplătită în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, prin reducerea cu o zi a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate, indiferent de motivul medical sau de stagiul de cotizare al asiguratului, precizează comunicatul de presă al Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa.

