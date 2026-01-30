Live TV

Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile, pentru a nu întârzia aderarea la OCDE

Guvernul a decis să elimine temporar articolul de lege care permite companiilor mari să își exporte profiturile în continuare, după ce a apărut suspiciunea că acesta ar putea contraveni recomandărilor OCDE, a explicat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu, care a subliniat că măsura este provizorie până la găsirea unei formule agreate care să nu întârzie parcursul României către aderarea la organizație.

„În procesul de aderare la OCDE, o aderare de care suntem, după cum ştiţi, foarte aproape, a apărut o suspiciune că acest articol de lege poate să genereze interpretări care să contravină recomandărilor şi solicitărilor şi standardelor OCDE. Şi, pentru ca această dezlegare a unei situaţii de interpretare să nu întârzie parcursul de aderare, a fost aleasă opţiunea abrogării acelui articol până când, şi repet, doar până când se va găsi împreună cu experţii OCDE o variantă care să fie conformă şi standardelor, deşi nu există o garanţie că aceasta nu era, dar care să nu ridice niciun fel de risc de interpretare, să fie pe deplin agreată şi atunci se va reveni cu această reglementare”, a declarat Ioana Dogioiu, întrebată după ședința de Guvern de ce Executivul a a adoptat măsura prin care companiile mari pot să-şi exporte profiturile în continuare, să le scoată din ţară.

Ea a precizat că „nu este o renunţare la ideea în sine şi la această reglementare în sine, ci doar la această formă, temporar, până când se va ajunge la o formulă agreată, astfel încât parcursul de aderare la OCDE să nu fie sub nicio formă întârziat”, mai scrie News.ro.

Guvernul a anunţat că a aprobat, în ședința de vineri, o modificare la Codul fiscal, care vizează punerea în acord a dispoziţiilor interne naţionale cu Convenţia cadru OCDE privind impozitarea.

Este vorba de abrogarea unui articol, la solicitarea OCDE, în contextul în care prevederile acestuia erau în contradicție cu angajamentele asumate de Romania, în perspectiva obținerii statutului de membru OCDE, arată comunicatul de presă al Executivului.

Aspectele considerate problematice prin acest articol vizau:

  • generarea unor posibile situații de dubla impozitare și accesul la procedurile de soluționare pe cale amiabilă a diferendelor fiscale
  • reflectarea corespunzătoare a dispozițiilor Convenției cadru OCDE in materie fiscală, referitoare la nediscriminarea companiilor în ceea ce privește deductibilitatea.

Guvernul va reveni cu o prevedere legislativă în acest sens, agreată prin dialog între instituțiile guvernamentale și OCDE.

Decizia a fost luată în contextul în care România se află într-o etapă decisivă a procesului de aderare la OCDE, fiind obținute 19 din cele 25 de avize formale.

