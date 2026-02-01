Live TV

Video Alerte de vreme severă în România: urmează ninsori, viscol și ger în aproape toată țara. De când încep să crească temperaturile HARTĂ

Data actualizării: Data publicării:
barbat care se fereste de viscol
FOTO: Shutterstock
Din articol
Prognoza specială pentru București Ce urmează din punct de vedere termic

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa, în mai multe regiuni din ţară.

Conform prognozei de specialitate, pa parcursul zilei de duminică, între orele 10:00 - 20:00, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi, în medie, cu 7 - 9 grade mai mici decât cele normale datei, cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 şi -5 grade.

Un alt Cod galben, de data aceasta de intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, va fi în vigoare în perioada 1 februarie, ora 14:00 - 2 februarie, ora 10:00, în sudul Olteniei, al Munteniei şi Dobrogei, unde temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6 - 10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp).

Astfel, în judeţele Caraş-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov (inclusiv în Municipiul Bucureşti), Buzău, în vestul judeţelor Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi, precum şi în judeţele Constanţa şi Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50 - 55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

De asemenea, în intervalul 1 februarie, ora 20:00 - 2 februarie, ora 10:00, un al treilea Cod galben de ger va afecta zone din Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei. În aceste areale, temperaturile minime se vor situa între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei, până în jurul a -20 de grade.

Potrivit meteorologilor, de luni dimineaţa până marţi, la ora 10:00, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger vizează judeţe din Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei.

Temperaturile vor fi deosebit de scăzute (în medie, cu 7 - 9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra între -9 şi -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista şi pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 şi -8 grade.

Prognoza specială pentru București

Intervalul 01.02.2026 Ora 10:00 - 02.02.2026 Ora 10:00

Vremea va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge și se va depune un strat de zăpadă de 2...4 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40...50 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Intervalul 02.03.2026 Ora 10:00 - 03.02.2026 Ora 10:00

Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va mai ninge slab (1...2 cm), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări dimineața (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10...-8 grade.

Intervalul 03.02.2026 Ora 10:00 - 04.02.2026 Ora 10:00

Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -8...-6 grade.

În intervalul 01 februarie ora 10 - 04 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, ger în timpul nopților și al dimineților, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită.

Ce urmează din punct de vedere termic

Oana Păduraru, meteorolog ANM, a explicat, la Digi24, că, de miercuri, situația se schimbă, pentru că se schimbă masa de aer în zona țării noastre, ceea ce înseamnă că valorile termice vor crește ușor și treptat până spre finalul săptămânii.

Din estimările ANM de până acum, este posibil ca pe arii restrânse, în special în partea de vest a țării, temperaturile să depășească după-amiaza 10°C, în perioada în care acestea vor tinde să fie în creștere, însă trebuie luat în calcul și faptul că încă mai putem avea nebulozitate joasă sau ceață noaptea și dimineața, care va mai tempera puțin această creștere a valorilor termice, a explicat meteorologul Oana Păduraru.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu daniel baluta congres psd
1
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor...
guvern
2
Guvernul abrogă temporar articolul care permite companiilor mari să exporte profiturile...
Poliție Marea Britanie
3
Un ofițer britanic de la serviciul de imigrări s-a dovedit a fi chiar el un migrant care...
sediu si sgila CJUE
4
România, dată în judecată de CE, la Curtea de Justiție a UE, pentru că nu a închis și nu...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
5
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV
Digi Sport
I-a lăsat "mască"! Soția lui Robert Lewandowski a făcut anunțul în direct la TV
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copac
„Copacii care explodează” au devenit virali pe rețelele sociale. Explicațiile fenomenului neobișnuit
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
Se întorc gerul și viscolul în România: temperaturi de până la -20 de grade. Care sunt cele mai afectate zone HARTĂ
ghiocei in ploaie
Primăvară timpurie în România. Cât va fi de cald în luna februarie: anunțul ANM
femeie care sare, iarba si zapada
Cum se anunță vremea până în martie. Estimări meteo pentru ultima lună de iarnă
donald trump
Trump susține că l-a convins pe Putin să nu mai atace Ucraina timp de o săptămână. „L-am rugat personal”. Zelenski mulțumește
Recomandările redacţiei
Iulia Timosenko-MFAX
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia...
Cum vrea Europa să scape de dependența periculoasă de tehnologia de internet a SUA
Riscul unui blackout digital: cum vrea Europa să scape de dependența...
concediu medical-gettyimages
Prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Pacienții cronici...
Dario Amodei, fondatorul Anthropic
Un rit de trecere catastrofal pentru specia umană: Avertismentul...
Ultimele știri
Ayatollahul Ali Khamenei avertizează SUA: „Națiunea iraniană va da o lovitură puternică oricui o va ataca și hărțui”
Descoperire macabră: posibile rămășițe umane găsite lângă o casă din Slobozia. Polițiștii verifică 120 de hectare cu drone și câini
Donald Trump susține că Washingtonul ar putea ajunge la un acord cu Havana: „Trăiau din banii şi petrolul Venezuelei”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Unde trebuie să călătorești în 2026, în funcție de zodie. Destinația care îți poate schimba viața
Cancan
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Fanatik.ro
Cutremur! Renunță Dan Șucu la Rapid? Victor Angelescu a vorbit despre dezamăgirile patronului și despre banii...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Aproape de un record la FCSB – Csikszereda! E de necrezut câte bilete s-au vândut până în dimineața meciului...
Adevărul
Cum poți afla dacă ai radon în casă. Harta zonelor sensibile și riscurile gazului radioactiv
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
O fostă concurentă "Chefi la cuțite", model și actriță, a murit într-un accident în Israel. Avea 41 de ani și...
Digi Sport
Și de data asta! Femeia cu 12 ani mai mare decât Carlos Alcaraz a făcut anunțul
Pro FM
A$AP Rocky, stânjenit de tradiția impusă de Rihanna de sărbători. Refuză să publice pozele: „Copiii mei...
Film Now
Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, apariție rară la Festivalul de Film Sundance. Cum arată acum Pax...
Adevarul
„România nu e ce ne-am așteptat” - familia care a renunțat la Germania și vrea să locuiască în Grecia. Ce...
Newsweek
Cum a ajuns eliminarea CASS la pensie pe masa Înaltei Curți? Miza: 1.000.000.000€ restituți pensionarilor
Digi FM
Dorian Popa, de nerecunoscut după ce a slăbit și s-a operat la nas. Fanii au reacționat imediat: „Dorian nu...
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
În ce condiții ar putea moșteni Rebecca Gayheart parte din averea lui Eric Dane. Cei doi s-au despărțit, dar...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”