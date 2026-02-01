Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o serie de atenţionări Cod galben de ger, intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, valabile până marţi dimineaţa, în mai multe regiuni din ţară.

Conform prognozei de specialitate, pa parcursul zilei de duminică, între orele 10:00 - 20:00, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi, în medie, cu 7 - 9 grade mai mici decât cele normale datei, cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 şi -5 grade.

Un alt Cod galben, de data aceasta de intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, va fi în vigoare în perioada 1 februarie, ora 14:00 - 2 februarie, ora 10:00, în sudul Olteniei, al Munteniei şi Dobrogei, unde temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6 - 10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp).

Astfel, în judeţele Caraş-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov (inclusiv în Municipiul Bucureşti), Buzău, în vestul judeţelor Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi, precum şi în judeţele Constanţa şi Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50 - 55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

De asemenea, în intervalul 1 februarie, ora 20:00 - 2 februarie, ora 10:00, un al treilea Cod galben de ger va afecta zone din Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei. În aceste areale, temperaturile minime se vor situa între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei, până în jurul a -20 de grade.

Potrivit meteorologilor, de luni dimineaţa până marţi, la ora 10:00, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger vizează judeţe din Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei.

Temperaturile vor fi deosebit de scăzute (în medie, cu 7 - 9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra între -9 şi -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista şi pe parcursul zilei. Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 şi -8 grade.

Prognoza special ă pentru București

Intervalul 01.02.2026 Ora 10:00 - 02.02.2026 Ora 10:00

Vremea va continua să se răcească, astfel că temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade. Cerul va fi mai mult noros, iar seara și noaptea va ninge și se va depune un strat de zăpadă de 2...4 cm. Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de până la 40...50 km/h, amplificând senzația de frig și viscolind ninsoarea. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de -9 grade.

Intervalul 02.03.2026 Ora 10:00 - 03.02.2026 Ora 10:00

Vremea va fi deosebit de rece. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va mai ninge slab (1...2 cm), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări dimineața (viteze de 35...40 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă de -10...-8 grade.

Intervalul 03.02.2026 Ora 10:00 - 04.02.2026 Ora 10:00

Vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -1...0 grade, iar cea minimă de -8...-6 grade.

În intervalul 01 februarie ora 10 - 04 februarie, ora 10, municipiul București se va afla sub unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, ger în timpul nopților și al dimineților, intensificări ale vântului, ninsoare viscolită.

Ce urmează din punct de vedere termic

Oana Păduraru, meteorolog ANM, a explicat, la Digi24, că, de miercuri, situația se schimbă, pentru că se schimbă masa de aer în zona țării noastre, ceea ce înseamnă că valorile termice vor crește ușor și treptat până spre finalul săptămânii.

Din estimările ANM de până acum, este posibil ca pe arii restrânse, în special în partea de vest a țării, temperaturile să depășească după-amiaza 10°C, în perioada în care acestea vor tinde să fie în creștere, însă trebuie luat în calcul și faptul că încă mai putem avea nebulozitate joasă sau ceață noaptea și dimineața, care va mai tempera puțin această creștere a valorilor termice, a explicat meteorologul Oana Păduraru.

